EQS-News: flatexDEGIRO AG: Stefan Müller übernimmt Aufsichtsratsvorsitz von Martin Korbmacher

EQS-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Personalie

flatexDEGIRO AG: Stefan Müller übernimmt Aufsichtsratsvorsitz von Martin Korbmacher



31.03.2025 / 16:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





flatexDEGIRO AG: Stefan Müller übernimmt Aufsichtsratsvorsitz von Martin Korbmacher

Martin Korbmacher wie angekündigt als Vorsitzender des Aufsichtsrats ausgeschieden

Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Müller übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz bis zur ordentlichen Hauptversammlung am 02. Juni 2025

Martin Korbmacher hat den Vorsitz des Aufsichtsrats der flatexDEGIRO AG wie angekündigt mit Wirkung zum 27. März 2025 niedergelegt. Bis zum Ablauf der Hauptversammlung übernimmt Stefan Müller den Vorsitz im Aufsichtsrat. Stefan Müller war von 2002 bis 2015 als Vorstand für die heutige flatexDEGIRO AG tätig, seit 2017 gehört er dem Aufsichtsrat der Gesellschaft an.

Oliver Behrens, CEO der flatexDEGIRO AG, sagte: „Ich danke Stefan Müller, dass er mit seiner langjährigen Erfahrung den Aufsichtsratsvorsitz bis zur kommenden Hauptversammlung übernimmt und freue mich darauf, die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit der vergangenen Monate weiter fortzusetzen.“

Stefan Müller, Aufsichtsratsvorsitzender der flatexDEGIRO AG, sagte: „Ich schätze das Vertrauen, das mir von meinen Aufsichtsratskollegen und dem Vorstand entgegengebracht wird, sehr. Gemeinsam wird der Aufsichtsrat den Vorstand weiter bei der Umsetzung der eingeleiteten Strategiemaßnahmen unterstützen und den Auswahlprozess für die auf der Hauptversammlung neu zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder zeitnah abschließen.“

Martin Korbmacher war seit 2014 Vorsitzender des Aufsichtsrats der flatexDEGIRO AG und hatte dieses Amt seit 2017 auch bei der flatexDEGIRO Bank AG inne.

Oliver Behrens: „Das starke Wachstum von flatexDEGIRO hin zu einem der führenden Online-Broker Europas ist eng mit dem Engagement und der Führung des Aufsichtsrats durch Martin Korbmacher und dessen konstruktiver Begleitung wesentlicher strategischer Weichenstellungen verbunden. Hierfür danke ich ihm ausdrücklich, auch im Namen des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Martin Korbmacher sagte: „Nach meiner mehr als 10-jährigen Amtszeit als Aufsichtsratsvorsitzender der flatexDEGIRO AG blicke ich auf eine bemerkenswerte Reise zurück. Es war mir eine Ehre, mit so talentierten Menschen zusammenzuarbeiten. Ich werde auch weiterhin das Wachstum und die Erfolge von flatexDEGIRO verfolgen, die zuletzt mit unserer Aufnahme in den MDAX noch einmal unterstrichen wurden.“

Die Kandidaten für die auf der Hauptversammlung am 02. Juni 2025 zu wählenden Aufsichtsratsmandate werden rechtzeitig vor der Hauptversammlung bekannt gegeben.



Ansprechpartner für die Medien:

Achim Schreck Telefon +49 (0) 69 450001 1700

Leiter IR & Unternehmenskommunikation achim.schreck@flatexdegiro.com

Laura Hecker Telefon +49 (0) 160 3064 404

Director Investor Relations laura.hecker@flatexdegiro.com

flatexDEGIRO AG (www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)

Die flatexDEGIRO AG ist einer der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Broker in Europa und bietet seine Dienstleistungen in 16 Ländern an. Das Unternehmen verwahrte zuletzt auf mehr als 3 Mio. Kundenkonten ein Vermögen von rund 70 Mrd. € und wickelte für seine Kunden im Durchschnitt der letzten Jahre über 60 Mio. Wertpapiertransaktionen pro Jahr ab.

Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außerbörslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler.

Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank AG, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.

31.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2109190 31.03.2025 CET/CEST