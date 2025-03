Gold - Der wahre Wert des Edelmetalls

Anfang des Jahrtausends notierte der Goldpreis bei 288 USD. Die Bilderbuchperformance der letzten Dekaden hat das Edelmetall zuletzt bis über die runde 3.000er-Marke geführt. Neben dieser überzeugenden Wertentwicklung besitzt der Goldpreis im Portfolio-Kontext noch einen weiteren, vielleicht sogar noch wichtigeren Mehrwert. Gemeint ist die Versicherungseigenschaft des Edelmetalls, denn gerade in schwierigen Marktphasen erwies sich der Goldpreis in der Vergangenheit oftmals als Stabilitätsanker. Mit anderen Worten: Gold als Portfoliobeimischung hat in den letzten 50 Jahren „drawdown“-Phasen abgemildert und Rückschläge reduziert. Den beschriebenen Nutzen wollen wir im Folgenden mit Zahlen untermauern. Auf Basis der Daten vom 1. Oktober 1971 bis zum 31. Dezember 2024 haben wir die 20 Quartale mit der schwächsten S&P 500®-Performance ermittelt. In diesen für Aktieninvestoren herausfordernden Perioden mit einer Performance von durchschnittlich -14,78 % konnte der Goldpreis im historischen Durchschnitt um 3,22 % zulegen. Wenn also Anlegerinnen und Anleger eine Versicherung am nötigsten brauchten, lieferte die Edelmetallentwicklung genau diese ( siehe Analyse ).

Gold (Quarterly)

Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: LSEG, tradesignal²

