Aktien Frankfurt Schluss: Dax vor Trumps Zoll-Paket auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben am Dienstag Schnäppchenjäger für eine Erholung gesorgt. Unterstützung kam zudem von erfreulichen Stimmungsdaten aus der Industrie der Euroregion und vor allem von der sich weiter abschwächenden Inflation. Kurzzeitig brachte am Nachmittag der US-Börsenauftakt etwas Verunsicherung.

Zum Handelsschluss stand für den Dax ein Plus von 1,70 Prozent auf 22.539,98 Punkte zu Buche. Damit unternahm der deutsche Leitindex einen Stabilisierungsversuch, nachdem am Vortag einmal mehr die Sorgen über die von den USA avisierten Zölle das Bild geprägt hatten.

Am Mittwoch will US-Präsident Donald Trump sein großes Zollpaket bekannt geben, das die internationalen Handelskonflikte weiter verschärfen könnte. Er nennt dies den "Tag der Befreiung" für die USA und hatte unlängst in diesem Zusammenhang von reziproken Zöllen gesprochen. Also von Zöllen, die eine direkte Antwort auf bestehende Importzölle eines anderen Landes sind. Inzwischen sei aber viel Negatives bereits in den Kursen eingepreist, sagten Börsianer. Daher griffen Anleger, die die starke Kursentwicklung im ersten Quartal verpasst hätten, aktuell wieder zu.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Dienstag um 1,09 Prozent auf 27.691,41 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,37 Prozent auf 5.320,30 Punkte. Außerhalb der Euroregion legten zudem der SMI in Zürich und der FTSE 100 in London zu.

Kurz vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) Mitte April sank die Inflation im Euroraum im März auf 2,2 Prozent, was der zweite Rückgang der Teuerung in Folge ist. Einige Ökonomen erwarten daher, dass die EZB am 17. April die Leitzinsen weiter senkt./ck/jha/