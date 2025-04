Continental: Autoproduktion in den USA zu Jahresbeginn gesunken

Berlin (Reuters) - Die Fahrzeugproduktion in den USA ist nach Einschätzung des Autozulieferers Continental zu Jahresbeginn gesunken.

Das Unternehmen bezifferte den Rückgang am Dienstag auf sieben Prozent. Der Grund sei die "wirtschaftliche Unsicherheit". Auch in Europa sei die Produktion rückläufig, in China steige die Autoproduktion dagegen stärker als zu Jahresbeginn erwartet. Zugute kämen Continental die eingeleiteten Sparprogramme. Insgesamt dürfte die Gewinnmarge im ersten Quartal in der Sparte Automotive ungefähr bei einer schwarzen Null gelandet sein, heißt es in einer Zusammenfassung, die das Unternehmen zu einer Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren veröffentlichte. Im Reifengeschäft dürfte die Marge am unteren Ende der für das Gesamtjahr prognostizierten Spanne liegen. Continental legt am 6. Mai seine Geschäftszahlen vor.

