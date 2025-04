EQS-News: Pyrum Innovations AG und Schwalbe schließen Rahmenvertrag über Langzeitabnahme des Pyrum-rCB

EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Vertrag/Vereinbarung

Pyrum Innovations AG und Schwalbe schließen Rahmenvertrag über Langzeitabnahme des Pyrum-rCB



02.04.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pyrum Innovations AG und Schwalbe schließen Rahmenvertrag über Langzeitabnahme des Pyrum-rCB

Zweiter Rahmenvertrag über Abnahme des rCB zu einem Festpreis über zehn Jahre

Lieferung der Schwalbe-Fahrradreifen wird ebenfalls weiter ausgebaut

Bereits mehr als eine Million Fahrradreifen von Schwalbe recycelt

Dillingen / Saar, 2. April 2025 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, das „Unternehmen“, ISIN: DE000A2G8ZX8) und der Fahrradreifenhersteller Ralf Bohle GmbH (Marke: „Schwalbe“) haben einen Rahmenvertrag über die langfristige Abnahme von Pyrums recovered Carbon Black (rCB) geschlossen. Der Vertrag umfasst die Abnahme des rCB zu einem festen Preis mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Es handelt sich dabei bereits um den zweiten Rahmenvertrag, neben dem mit Continental, den Pyrum in diesem Umfang abschließen konnte. Über den Abnahmepreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Auch die Lieferung von Fahrradreifen durch Schwalbe an Pyrum wird in diesem Zuge weiter ausgebaut.

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Es ist schön zu sehen, wie sich die Reifenindustrie wandelt. Langzeit-Abnahmeverträge über zehn Jahre waren früher undenkbar. Mit starken Partnern wie Schwalbe können wir den Grundstein für eine nachhaltigere und effizientere Reifenproduktion schaffen. Gemeinsam ist es uns bereits gelungen, mit über 1.800 Fachhändlern in Deutschland weit mehr als eine Million Fahrradreifen zu recyceln und wieder in den Kreislauf zurückzuführen.“

Felix Jahn, Leiter CSR bei Schwalbe: „Das Fahrradreifenrecycling, das wir gemeinsam mit der Pyrum Innovations AG vor nicht einmal drei Jahren vorgestellt haben, hat sich in dieser Zeit zu einer absoluten Erfolgsgeschichte entwickelt. Die partnerschaftliche Kooperation mit Pyrum wollen wir langfristig fortführen. Bereits heute setzen wir das rCB von Pyrum in 70 % aller Schwalbe-Reifen wieder ein und schließen damit den Kreislauf. Diese Arbeit führen wir nun konsequent fort, um den Anteil weiter zu erhöhen.“

Bereits seit 2020 arbeiten die Unternehmen im Rahmen der Recyclingforschung zusammen. 2023 wurde mit dem „Green Marathon“ der erste Fahrradreifen mit geschlossenem Produktionskreislauf vorgestellt. Schwalbe plant, zukünftig bei der Herstellung des gesamten Produktsortiments auf das rCB von Pyrum zu setzen und forscht intensiv, um dieses Ziel zu erreichen.

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie Thermolyseöl und rCB (recovered Carbon Black) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC Plus gelten die Produkte nachweislich als qualitativ hochwertig sowie nachhaltig und erneuerbar.

www.pyrum.net

Kontakt

IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

02.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2109856 02.04.2025 CET/CEST