EQS-News: Shelly Group SE: Wachstum mit Smart Locks übertrifft Erwartungen

Shelly Group SE: Wachstum mit Smart Locks übertrifft Erwartungen Sofia / München, 2. April 2025 – Die Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166), eine der weltweit am schnellsten wachsenden IoT-Marken mit Lösungen für die intelligente Haus- und Gebäudeautomatisierung mit Sitz in Sofia, Bulgarien, expandiert stark mit dem Verkauf von intelligenten Türschlössern, sogenannten Smart Locks. Nach der Übernahme von LOQED im vergangenen Jahr hat Shelly die Funktionen der Smart Locks in die eigene App integriert und entwickelt die Produkte weiter. Angeboten werden die branchenführenden Sicherheitslösungen seitdem unter der Marke LOQED by Shelly. Eine erste Lieferung von 1.000 Schlössern im ersten Quartal 2025 war nach kürzester Zeit ausverkauft.



Dimitar Dimitrov, Co-CEO von Shelly Group: „Die Nachfrage nach den innovativen smarten Türschlössern von LOQED by Shelly übertrifft unsere Erwartungen. Jede neu produzierte Charge ist binnen weniger Momente ausverkauft. Erfreulich dabei: Über die Cloud-Anmeldungen unserer Kunden können wir sehen, dass die Schlösser von den Endverbrauchern installiert wurden und nicht in den Warenlagern des Handels liegen. Das zeigt sehr deutlich das Interesse der Kunden und das große Potenzial dieser innovativen Produkte.“



Shelly erwartet im zweiten Quartal 2025 eine nächste Charge von mindestens 4.000 Schlössern. Auch diese Produktion ist bereits komplett vorverkauft. Die Technologie der Schlösser, die aufgrund der hohen Anforderungen an Sicherheit und Stabilität aus hochfestem Edelstahl gefertigt werden, ist komplexer als bei anderen Produkten. Entsprechend aufwendiger sind Produktionszyklen und Logistik mit längeren Lieferzeiten. Im Laufe des dritten Quartals sollen zwei weitere Türschlossmodelle auf den Markt gebracht werden.



Wolfgang Kirsch, Co-CEO der Shelly Group: „Mit der Übernahme der Technologie und des Lagerbestands hat Shelly im Jahr 2024 die wesentlichen Vermögenswerte der niederländischen LOQED B.V. sowie den Zugang zum Werk des Auftragsfertigers und zu den Lieferanten der Vorprodukte erworben. Durch die Abdeckung der kompletten Wertschöpfungskette konnten wir die schnelle Integration der Smart Locks in unser Shelly Produkt-Portfolio und die Cloud-Lösungen sicherstellen. Die Schlösser lassen sich dann mit den anderen Lösungen vernetzen und ermöglichen die kundenspezifische Gestaltung von IoT-Systemen. Die hohe Nachfrage zeigt jetzt, dass unsere Erwartungen an die Übernahme und die erfreulichen Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis mehr als gerechtfertigt waren.“



Smart Locks eignen sich für den Einsatz in Privathaushalten sowie für Anwendungen in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen, wo sie eine sichere und einfache Verwaltung verschiedener Zutrittspunkte per Fernzugriff und die Möglichkeit zur Überwachung der Sicherheit von Räumlichkeiten bieten. Zu den möglichen Nutzern gehören auch Hotels, die mit der Einführung von Bluetooth- oder WiFi-fähigen Schlössern den Kundenservice und die Aufenthaltsqualität ihrer Kunden verbessern und die bisherigen Chipkarten-Lösungen ablösen können. Zudem lassen sich die Schlösser mit anderen Lösungen von Shelly vernetzen. Laut Studien soll der Markt bis 2029 jährlich um durchschnittlich 15,4 % auf bis zu USD 5,8 Mrd. wachsen.

Über Shelly Group

Die Shelly Group SE ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Shelly Group wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 6 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, Deutschland und Slowenien sowie China und den USA. Die Produkte von Shelly Group haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Shelly Group ADan der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. An der Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker SLYG.



