GNW-News: Nayax gibt Übernahme von Inepro Pay bekannt

^HERZLIYA, Israel, April 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nayax Ltd. (Nasdaq: NYAX;

TASE: NYAX), eine globale Plattform für Handelsförderung und Zahlungen (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=GGI_DHuhVhRtoP- YaJscNO6N9XwpWb5KFOJhXk9Vx9Vyx0S0-nRZPIETvuurUfkwShxXp38pYXt6svErFudS3MY1Ksrb- UQ5oGtnN4o710o=), die Händlern dabei helfen soll, ihr Geschäft durch die Vereinfachung von Zahlungen und die Maximierung der Kundentreue zu vergrößern, hat heute die Übernahme von Inepro Pay, einer Tochtergesellschaft von Inepro und Nayax-Vertriebshändler in der Benelux-Region, bekanntgegeben. Durch die Übernahme von Inepro Pay wird Nayax seine Reichweite in der Benelux- Region erweitern, indem es eine vertrauenswürdige Partnerschaft intern festigt, die Effizienz verbessert und Nayax näher an seine Kunden in der Region heranbringt. Nayax wird die umfassende lokale Expertise und das qualifizierte Verkaufsteam von Inepro Pay nutzen, um die direkte Reichweite zu vergrößern, den Umsatz von Nayax zu steigern und gleichzeitig einen schnelleren und besseren Support für die Kunden zu bieten. Darüber hinaus werden durch die Konsolidierung von Inepro Pay unter der direkten Eigentümerschaft von Nayax doppelte Prozesse eliminiert und ein nahtloser Ablauf für Händler gewährleistet. Europa ist ein Kernmarkt für Nayax, auf den 2024 rund 36 % der weltweiten Einnahmen entfielen. Diese strategische Übernahme wird das Wachstum mit einem neuen regionalen Schnittstelle beschleunigen und die weitere globale Expansion ankurbeln. Inepro Pay wird eine Full-Service-Niederlassung von Nayax in den Niederlanden und ergänzt damit unsere europäischen Niederlassungen im Vereinigten Königreich und in Deutschland. Dies ist ein bedeutender Meilenstein, der Nayax als führende Handels- und Zahlungslösung im Herzen Europas stärkt. ?Unser Ziel bei Nayax war es schon immer, den Handel zu vereinfachen und die Kundenbindung für Händler weltweit zu vertiefen", so Yair Nechmad, CEO und Chairman von Nayax. ?Inepro Pay hat als unser Vertriebspartner seit 2015 in der Benelux-Region ein beispielloses Verständnis für unsere Produkte und Kunden entwickelt, und wir sind zuversichtlich, dass die Integration des Teams und der Back-End-Abläufe des Unternehmens bemerkenswerte Ergebnisse für Unternehmen in ganz Europa bringen wird." ?Unsere Kunden sagen uns oft, dass Nayax der Motor hinter ihrem Erfolg ist, indem es Zahlungen, Abläufe und Kundentreue in einer leistungsstarken und dennoch flexiblen Einzelhandelslösung vereint, die ihnen den Aufwand erspart, mehrere Anbieter verwalten zu müssen", so Jeroen Pynenburg, CEO der Inepro Group. ?Es war mir eine Ehre, in den letzten 10 Jahren die Benelux-Vertretung von Nayax aufzubauen, und es ist ein natürlicher Moment für das Team, sich jetzt Nayax anzuschließen. Dies wird die erweiterten Ressourcen, Verkaufstools und das operative Rückgrat bereitstellen, die erforderlich sind, um mehr Händler mit einer einzigen, einheitlichen Handelsplattform zu verbinden." Über Nayax Nayax ist eine globale Plattform für Handelsförderung, Zahlungen und Kundenbindung, die Händlern dabei helfen soll, ihr Geschäft zu skalieren. Nayax bietet eine Komplettlösung, die eine lokalisierte bargeldlose Zahlungsakzeptanz, eine Management-Suite und Kundenbindungs-Tools umfasst und es Händlern ermöglicht, überall und jederzeit Handel zu treiben. Mit Stiftungen und einer globalen Führungsposition im Bereich des Einzelhandels ohne Personal hat sich Nayax zu einer umfassenden Lösung entwickelt, die sich auf das Wachstum unserer Kunden über mehrere Kanäle konzentriert. Zum 31. Dezember 2024 verfügt Nayax über 11 Niederlassungen weltweit, beschäftigt etwa 1.100 Mitarbeiter, unterhält Verbindungen zu mehr als 80 Acquirern und Zahlungsmethodenintegrationen und ist weltweit als Zahlungsdienstleister anerkannt. Nayax hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Umsatzpotenzial und die betriebliche Effizienz unserer Kunden zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nayax.com (https://www.nayax.com/). Über Inepro Seit mehr als 25 Jahren bietet Inepro erfolgreiche, modulare Lösungen für Authentifizierung, Zahlung, Dokumentenbuchhaltung und Telemetrie in vielen verschiedenen Sektoren an. Mit mehr als 85 Mitarbeitern in 8 Ländern arbeiten wir leidenschaftlich mit unseren Partnern zusammen, um die besten Lösungen zu finden. Jede Herausforderung ist für uns zu bewältigen. https://www.inepro.com/ Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. 