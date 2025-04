Implenia AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

ARGE Tunnel Ostbahnhof erhält Zuschlag für Ostabschnitt der 2. S-Bahn-Stammstrecke München



03.04.2025 / 07:00 CET/CEST





Auftrag für Tunnel Ostbahnhof inklusive Tunnelröhren und Verbindungsbauwerke | ARGE Tunnel Ostbahnhof bestehend aus Implenia und HOCHTIEF | Auftragsvolumen für Implenia im mittleren dreistelligen Euro-Millionenbereich

Glattpark (Opfikon), 3. April 2025 – Im Rahmen des Grossprojekts 2. S-Bahn-Stammstrecke München vergibt die Deutsche Bahn die Vergabeeinheit 733 Tunnel Ostbahnhof an die ARGE Tunnel Ostbahnhof, an der Implenia und HOCHTIEF zu je 50 % beteiligt sind. Der Auftrag mit einem Gesamtvolumen für die ARGE im hohen dreistelligen Euro-Millionenbereich umfasst unter anderem die Rohbauarbeiten des Haltepunkts Ostbahnhof und der Tunnelröhren zwischen Marienhof und Ostbahnhof. Die Ausführungsarbeiten beginnen im Juni 2025 und sollen gemäss Planung bis Mai 2033 abgeschlossen sein.

Die ARGE-Partner werden dazu auf einer Strecke von rund drei Kilometern zwei Verkehrstunnel und einen Rettungsstollen, den Tiefbahnhof München-Ost, acht Verbindungsbauwerke zwischen den Streckentunneln, ein Abzweigbauwerk, mehrere Stollen und Schächte sowie eine neue Gleisunterführung im Ostbahnhof im Rohbau erstellen und dafür vielfältige Kompetenzen im Bereich Tunnelbau, Spezialtiefbau und Ingenieurbau einbringen. Die anspruchsvollen Bauarbeiten im innerstädtischen Raum und bei laufendem Bahnbetrieb im Knoten München stellen die ARGE-Partner sowohl in technischer als auch logistischer Hinsicht vor spezielle Herausforderungen. Der konsequente Einsatz von BIM-Technologie und bewährten Lean-Arbeitsmethoden wird den reibungslosen Projektablauf unterstützen.

Der neue Auftrag für den Ostabschnitt bildet die Fortsetzung einer sehr erfolgreichen bestehenden Zusammenarbeit: Im Rahmen des Baus der 2. S-Bahn-Stammstrecke München arbeiten Implenia und HOCHTIEF bereits seit 2018 in der ARGE Marienhof an der Erstellung des zentralen Haltepunkts Marienhof im Herzen von München. Bei der ARGE Marienhof hat Implenia die technische Federführung, bei der ARGE Tunnel Ostbahnhof HOCHTIEF. Die kaufmännische Federführung liegt jeweils beim anderen ARGE-Partner.

Jens Vollmar, CEO von Implenia, freut sich über den weiteren Auftrag für das komplexe Grossprojekt in der Münchner Innenstadt, das perfekt zur strategischen Ausrichtung des Bau- und Immobiliendienstleisters passt: «Der Erhalt und weitere Ausbau einer funktionierenden Verkehrsinfrastruktur ist zentral für die Lebensqualität in unseren Städten. Ich freue mich, dass Implenia mit seiner langjährigen Erfahrung und umfassenden Expertise erneut aktiv zur Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs in München beitragen darf.»

Mit rund 840‘000 Fahrgästen pro Tag ist die Münchner S-Bahn eines der grössten Systeme des öffentlichen Nahverkehrs in Deutschland. 1972 eröffnet, hat die 11,3 km lange Stammstrecke ihre Kapazitätsgrenze erreicht, da alle S-Bahnen die Münchner Innenstadt durch einen Tunnel unterqueren müssen. Die knapp 11 km lange 2. Stammstrecke soll die bestehende Trasse entlasten, als Ausweichmöglichkeit im Störfall dienen und durch die Einführung eines neuen Express-S-Bahn-Systems die Reisezeit von West nach Ost deutlich verkürzen.

Visualisierung der neuen Station Ostbahnhof an der Friedenstrasse (Bild: ©Deutsche Bahn AG / Fritz Stoiber Productions GmbH).

Projektabschnitt Ost, 2. Stammstrecke (Bild: @Deutsche Bahn).

