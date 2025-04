ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 25 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst Richard Vosser nannte es in einer am Montag vorliegenden Studie "leicht positiv", dass der Pharma- und Agarchemiekonzern sich zur Überprüfung des Glyphosat-Falls "Durnell" an das höchste US-Gericht gewandt hat. Die Wahrscheinlichkeit sei höher, dass dieser den Fall verhandeln werde, um widersprüchliche Urteile zu klären. Noch aber sei eine Anhörung unklar und es zudem ungewiss, ob dann zugunsten von Bayer entschieden werde./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 03:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 03:03 / BST

