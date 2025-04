Aktien Europa Schluss: Börsen auf Erholungskurs nach Absturz

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An Europas wichtigsten Aktienmärkten haben sich die Notierungen am Dienstag etwas vom jüngsten Kurseinbruch erholt. Angesichts der Unwägbarkeiten des Zollstreits mit den USA bleibt die Unsicherheit aber hoch. US-Präsident Donald Trump will China mit zusätzlichen Zöllen von noch einmal 50 Prozent belegen, falls Peking die verkündeten Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent nicht zurücknimmt.

Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 2,52 Prozent bei 4.773,65 Punkten. Außerhalb des Euroraums sah es ähnlich aus. Der Schweizer SMI zog um 2,82 Prozent auf 11.359,12 Zähler an. Für den britischen FTSE 100 ging es um 2,71 Prozent auf 7.910,53 Punkte nach oben./edh/he