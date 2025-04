mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Personalie

Wechsel in der Konzernleitung: Bernhard Mächler wird Nachfolger von Gruppen CFO Andreas Fecker



08.04.2025 / 06:45 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG

Rotkreuz, 8. April 2025

Bernhard Mächler, heutiger CFO mobilezone Schweiz, wird ab Oktober neu die Funktion als Gruppen CFO übernehmen. Andreas Fecker hat sich nach 11 Jahren als Gruppen CFO von mobilezone entschieden beruflich neue Wege zu gehen und mobilezone per Ende 2025 zu verlassen.

Andreas Fecker übernahm 2007 die Leitung von Finance & Controlling der mobilezone Gruppe und ist seit 2014 CFO und Teil der Konzernleitung. Während seiner 18-jährigen Tätigkeit bei mobilezone war Andreas Fecker massgeblich für den Auf- und Ausbau der Finanzorganisation von mobilezone verantwortlich und leitete erfolgreich diverse Finanzierungs- und Kapitalmarkttransaktionen. Markus Bernhard, Exekutiver Delegierter des Verwaltungsrats, sagt: «Mit Andreas Fecker verliert mobilezone einen äusserst verdienten Mitarbeiter und Kollegen. Im Namen des gesamten Verwaltungsrats und der ganzen Gesellschaft bedanke ich mich herzlich bei Andreas Fecker für sein langjähriges und äusserst hohes Engagement während der letzten 18 Jahre. Wir bedauern alle seinen Entscheid und wünschen ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute.»

Ab 1. Oktober 2025 übernimmt der bisherige mobilezone Schweiz CFO, Bernhard Mächler, die Verantwortung als Gruppen CFO. Bernhard Mächler, diplomierter Wirtschaftsprüfer, ist mit den Finanzen und dem Geschäftsmodell von mobilezone durch seine bisherige Tätigkeit bestens vertraut und hat über die letzten Jahre diverse Initiativen und Projekte massgeblich mitgeprägt. Olaf Swantee, Präsident des Verwaltungsrats, sagt: «Bernhard Mächler hat über die letzten Jahre in verschiedenen Situationen ausgeprägten Scharfsinn und hohes Leistungsvermögen bewiesen. Er hat eindrücklich aufgezeigt, dass er der richtige Nachfolger von Andreas Fecker ist. Der Gesamt-Verwaltungsrat und die Konzernleitung freuen sich, dass wir Bernhard Mächler für die Position als Gruppen CFO und Mitglied der Konzernleitung gewinnen konnten.»

Biografie Bernhard Mächler

Bernhard Mächler (1990) ist seit 2024 CFO der mobilezone Schweiz. Er ist im September 2020 als Senior Manager Controlling ins Unternehmen eingetreten und leitete seit Anfang April 2021 den Bereich Corporate Controlling. Zuvor war er ab 2014 während rund sechs Jahren als Wirtschaftsprüfer in verschiedenen Führungsstufen für PricewaterhouseCoopers tätig. Bernhard Mächler hat einen Masterabschluss in Accounting & Finance der Universität St. Gallen (HSG) und ist Eidgenössisch Diplomierter Wirtschaftsprüfer.



Medienmitteilung (PDF)

Kontakt für Medienschaffende

Pascal Boll

Director Group MVNO & Investor Relations

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Betriebsgewinn von CHF 52.7 Mio. im Berichtsjahr 2024 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

Die mobilezone Gruppe beschäftigt knapp 1’000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch

Ende der Medienmitteilungen



2112950 08.04.2025 CET/CEST