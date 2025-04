EQS-News: TRATON GROUP verzeichnet im ersten Quartal 2025 Absatzrückgang auf 73.100 Fahrzeuge

EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Sonstiges

TRATON GROUP verzeichnet im ersten Quartal 2025 Absatzrückgang auf 73.100 Fahrzeuge



09.04.2025 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TRATON GROUP verzeichnet im ersten Quartal 2025 Absatzrückgang auf 73.100 Fahrzeuge

München, 9. April 2025 – Die TRATON GROUP ist wie erwartet verhalten ins Jahr 2025 gestartet. Im ersten Quartal 2025 wurde in einem herausfordernden Marktumfeld ein verringerter Fahrzeugabsatz verzeichnet. So wurden – auf Basis vorläufiger Zahlen – von den TRATON-Marken im ersten Quartal 2025 insgesamt 73.100 Fahrzeuge ausgeliefert, 10 % weniger als im Vorjahresquartal. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte die TRATON GROUP noch von einem hohen Auftragsbestand profitiert. Bei vollelektrischen Fahrzeugen stieg der Absatz hingegen stark an.

Fahrzeugabsatz der TRATON GROUP:

Prozentveränderungen basieren auf ungerundeten Werten

Scania hat im ersten Quartal 2025 rund 16 % weniger Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahresquartal. Bei MANTruck & Bus betrug der Absatzrückgang 14 %. Beide Marken waren von einer weiterhin verhaltenen Kundennachfrage in Europa beeinflusst.

International hat seinen Fahrzeugabsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 12 % verringert. Der US-Markt leidet weiterhin unter einem niedrigen Transportaufkommen. Zudem wirkte sich die Unsicherheit im Markt aufgrund der möglichen Auswirkung von Zöllen negativ aus.

Volkswagen Truck & Bus hatim ersten Quartal 2025 erneut mehr Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahresquartal und ein Absatzplus von 16 % erzielt. Dies war insbesondere auf den weiterhin starken Markt für Lkw in Brasilien zurückzuführen. Allerdings sind in Brasilien Anzeichen einer sich abschwächenden Marktdynamik aufgrund der herausfordernden wirtschaftlichen Entwicklung erkennbar. Positiv entwickelt sich hingegen der argentinische Markt, in dem sowohl Scania als auch VWTB aktiv sind.

Die TRATON GROUP wird ihre Zwischenmitteilung 3M 2025 am 28. April 2025 veröffentlichen. Sie wird hier zu finden sein: https://ir.traton.com/de/publikationen/



Kontakt

Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com

Thomas Paschen

Investor Relations

T +49 170 9073494

thomas.paschen@traton.com

TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.

09.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2113680 09.04.2025 CET/CEST