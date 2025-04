Marine-Konzern NVL für Konsolidierung der Branche

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Bremer Marine-Konzern Naval Vessels Lürssen (NVL) hat sich für Zusammenschlüsse in der Branche unter Beteiligung des Bundes und auch auf europäischer Ebene ausgesprochen.

"Es erscheint sinnvoll, mit einer Konsolidierung in Deutschland zu starten, das ist schon kompliziert genug. Aber wenn wir Europa ernst nehmen, wäre eine logische Folge, auch hier eine Konsolidierung anzustreben", sagte Lürssen-Geschäftsführerin Lena Ströbele in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Auch wegen der aktuellen Entwicklungen in den USA müsse das nochmal neu diskutiert werden. "Wie viel Europa braucht es, und mit wie viel Klarheit und mit wie viel politischem Willen wird das vorangetrieben?"

Die Managerin geht nach eigenen Angaben davon aus, dass diese Diskussionen in den nächsten Wochen und Monaten kommen werden. Eine Beteiligung des Bundes an der Konsolidierung wäre sinnvoll, betonte sie. Dafür haben sich auch der Konkurrent Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) und die IG Metall Küste ausgesprochen. Gespräche innerhalb der Branche blieben aber ebenso erfolglos wie Gespräche über einen Verkauf von TKMS an den US-Investor Carlyle Group. Die Geschäftsaussichten von Rüstungskonzernen auch im Marine-Bereich haben sich durch die Zeitenwende nach der russischen Invasion in der Ukraine deutlich verbessert. Thyssenkrupp Marine Systems war etwa jüngst im U-Boot-Bau erfolgreich.

