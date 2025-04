EQS-Adhoc: GRAMMER Aktiengesellschaft: Ergebnis liegt im ersten Quartal 2025 deutlich über Vorjahresniveau

EQS-Ad-hoc: GRAMMER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartalsergebnis

Ursensollen, 11. April 2025 – Die GRAMMER AG verzeichnet auf Basis vorläufiger Zahlen im ersten Quartal 2025 eine deutlich über dem Vorjahresniveau liegende Ergebnisentwicklung. Bei einem Konzernumsatz in Höhe von 487,4 Mio. EUR (Q1 2024: 498,6 Mio. EUR) konnte das operative EBIT deutlich auf 23,9 Mio. EUR gesteigert werden (Q1 2024: 9,4 Mio. EUR). Das operative EBIT wurde um negative Wechselkurseffekte in Höhe von 4,7 Mio. EUR bereinigt.

Die positive Ergebnisentwicklung ist insbesondere auf die Restrukturierungsmaßnahmen aus dem Top 10 Programm zurückzuführen, die zunehmend ihre Wirkung entfalten. So wurden unter anderem die Kapazitäten in der Region EMEA an die verringerten Kundenbedarfe angepasst. Der Abschluss des Sanierungs- und Zukunftstarifvertrags für die Standorte in Amberg wirkte sich ebenfalls positiv auf die Ergebnisentwicklung aus.

Vor dem Hintergrund der bisherigen Entwicklung bekräftigt der Vorstand der GRAMMER AG die Gesamtjahresprognose für 2025, die einen Umsatz auf Vorjahresniveau in Höhe von etwa 1,9 Mrd. EUR und ein operatives EBIT von rund 60 Mio. EUR vorsieht.

Der Ausblick der GRAMMER Gruppe hängt allerdings maßgeblich von der weiteren geopolitischen Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft ab. Risiken könnten sich insbesondere aus handelspolitischen Unsicherheiten ergeben. So könnten etwa die von den USA eingeführten Zölle die Automobilindustrie erheblich belasten und zu Störungen in den globalen Lieferketten führen.

Die Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2025 wird wie vorgesehen am 29. April 2025 veröffentlicht.

