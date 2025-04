Gerresheimer verbucht nur dank einer Übernahme mehr Umsatz und Gewinn

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der ins Visier von Finanzinvestoren geratene Verpackungs- und Medizintechnikhersteller Gerresheimer ist nur dank eines Zukaufs mit Zuwächsen ins neue Jahr gestartet.

Gerresheimer verzeichnete im ersten Quartal mit Hilfe der 2024 übernommenen italienischen Bormioli Pharma ein Umsatzplus von 11,6 Prozent auf 520,1 Millionen Euro, der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) legte um 13,1 Prozent auf 91,5 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Organisch gingen die Erlöse indes um 6,5 Prozent zurück - was unter anderem an der Verschiebung von Umsätzen lag. Seine Prognose für 2025 und auch die Mittelfrist-Ziele bekräftigte das Unternehmen.

Für 2025 erwartet Gerresheimer weiter ein Umsatzwachstum zwischen drei und fünf Prozent. Die bereinigte operative Marge (Ebitda) soll bei rund 22 Prozent liegen.

Gerresheimer hatte im Februar Gespräche mit Finanzinvestoren über ein mögliches Übernahmeangebot bestätigt. Insider hatten dann im März gesagt, Warburg Pincus und KKR hätten Gerresheimer zusammen mit der Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) eine nicht bindende Offerte von fast 90 Euro je Aktie vorgelegt. KKR habe indes einen Rückzieher gemacht und das Konsortium verlassen, meldete die Agentur Bloomberg Anfang April. Gerresheimer stellt unter anderem Pens her, die etwa zur Injektion von Medikamenten zur Gewichtsabnahme wie Wegovy von Novo Nordisk verwendet werden.

