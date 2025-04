GNW-News: ZA Miner führt eine kostenlose Cloud-Mining-Plattform ein und unterstützt Bitcoin- und Dogecoin-Enthusiasten im Jahr 2025

^Verdienen Sie ein passives Einkommen mit der Cloud-Mining-Plattform von Zaminer.

MIDDLESEX, Großbritannien, April 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZA Miner, ein führender Cloud-Mining-Anbieter, hat eine kostenlose Cloud-Mining-Plattform eingeführt, die es Bitcoin- und Dogecoin-Enthusiasten weltweit ermöglicht, ohne Vorabinvestitionen ein passives Einkommen zu erzielen. Dieses innovative Modell steht im Einklang mit der weltweiten Pro-Krypto-Politik und der wachsenden Nachfrage nach barrierefreiem Mining von digitalen Assets. Die Zukunft des Cloud-Mining verändern Während Kryptowährungen die globale Finanzlandschaft neu gestalten, steht ZA Miner an vorderster Front, um das Mining integrativer zu gestalten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden, die teure Hardware erfordern, ermöglicht das Cloud- basierte Modell von ZA Miner den Nutzern das nahtlose Mining von Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE) und Litecoin (LTC) (https://www.zaminer.com/) ohne teure Hardware oder hohe Stromkosten. ZA Miner hat seinen Hauptsitz in Middlesex, Großbritannien, und nutzt Mining- Einrichtungen in energiereichen Regionen wie Kasachstan und Island, um die Effizienz und Nachhaltigkeit des Krypto-Minings zu optimieren. Die strategischen Standorte des Unternehmens gewährleisten niedrige Betriebskosten bei gleichzeitig hoher Mining-Leistung und verschaffen den Nutzern einen Wettbewerbsvorteil auf dem sich schnell entwickelnden Kryptomarkt. So funktioniert das kostenlose Cloud-Mining von ZA Miner ZA Miner beseitigt technische Hürden und bietet ein intuitives, risikofreies Mining-Erlebnis. Neue Nutzer erhalten einen kostenlosen Mining-Vertrag im Wert von 100 US-Dollar, mit dem sie das Cloud-Mining ohne finanzielle Verpflichtungen erkunden können. Die Plattform bietet außerdem flexible Vertragsoptionen, die auf unterschiedliche Investitionsziele zugeschnitten sind und sowohl Anfängern als auch erfahrenen Krypto-Investoren Rentabilität garantieren. Die Vertragsoptionen von Zaminer bieten Nutzern auf allen Ebenen flexible Verdienstmöglichkeiten. Die wichtigsten Vorteile des Cloud-Mining bei ZA Miner * Kostenloses Mining-Paket - Bonus in Höhe von 100 US-Dollar für neue Nutzer, damit sie sofort mit dem Mining beginnen können. * Keine Hardware erforderlich - Minen Sie Bitcoin, Dogecoin und Litecoin ohne teure Ausrüstung. * Tägliche Auszahlungen - Verdienen Sie mit automatischen Ausschüttungen ein regelmäßiges passives Einkommen. * Keine Stromkosten - Cloud-basierte Infrastruktur reduziert die Gemeinkosten. * In Großbritannien ansässig und reguliert - Die Einhaltung der Vorschriften der Finanzbehörden erhöht die Glaubwürdigkeit. * Robuste Sicherheit - SSL-Verschlüsselung und DDoS-Schutz sorgen für sichere Transaktionen. * Partnerprogramm - Verdienen Sie bis zu 7 % Provision durch das Werben neuer Nutzer. Erste Schritte mit ZA Miner 1. Registrieren - Registrieren Sie sich mit einer E-Mail-Adresse. 2. Kostenlosen Mining-Vertrag anfordern - Beginnen Sie sofort mit dem Mining und erhalten Sie einen Bonus in Höhe von 100 US-Dollar. 3. Wählen Sie einen Plan - Upgrade auf Premium-Verträge für höhere Einnahmen. Wegbereiter für die Zukunft des dezentralen Finanzwesens Während sich die Einführung von Kryptowährungen weltweit beschleunigt, definiert ZA Miner die Zugänglichkeit des Mining-Sektors neu. Durch das Angebot kostenloser Mining-Möglichkeiten und wettbewerbsfähige Vertragsbedingungen ermöglicht das Unternehmen Privatpersonen eine einfache Teilnahme an der Digitalwirtschaft. Mit seinem Engagement für Transparenz, Sicherheit und finanzielle Inklusion ist ZA Miner auf dem besten Weg, eine Schlüsselrolle in der Zukunft des dezentralisierten Finanzwesens zu spielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.zaminer.com (http://www.zaminer.com) oder folgen Sie ZA Miner auf Twitter: https://x.com/zamining und YouTube: https://www.youtube.com/@Zaminers. Medienkontakt: SHEIKH, Anisah Fatema ZA FUNDINGS LTD info@zaminer.com https://www.zaminer.com/ Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7e2f81ce-daef-4bcf-b6a6- 8e7802f2133e https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/78acd684-02ff-4af4-ac3e- 08356a0255e1 °