Dax höher erwartet - Konjunktur im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen starten.

Am Montag hatte der deutsche Leitindex 2,9 Prozent fester bei 20.954,83 Punkten geschlossen. Für gute Stimmung an den Börsen sorgten die US-Zollausnahmen für Elektronikprodukte.

Das Hin und Her bei den US-Zöllen dürfte dennoch zu einem Einbruch der Konjunkturerwartungen der Börsianer führen. Experten erwarten, dass das am Dienstag anstehende entsprechende Barometer des Mannheimer ZEW-Instituts im April auf 9,5 Punkte absackt, nach 51,6 Zählern im März. Außerdem legt die Europäische Zentralbank (EZB) die Ergebnisse ihrer jüngsten vierteljährlichen Umfrage zur Kreditvergabe der Banken im Euroraum vor. Kurz vor dem Zinsentscheid der Währungshüter am Donnerstag liefert der Bericht wichtige Informationen zu den Finanzierungsbedingungen in der 20-Länder-Gemeinschaft.

Im Fokus bei den Unternehmen stehen unter anderem die Quartalszahlen des Hamburger Konsumgüterkonzerns Beiersdorf sowie der US-Großbanken Citigroup und Bank of America.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 20.954,83

EuroStoxx50 4.911,39

EuroStoxx50-Future 4.841,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 40.524,79 +0,8%

Nasdaq

S&P 500 5.405,97 +0,8%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 34.331,90 +1,0%

Shanghai 3.260,55 -0,1%

Hang Seng 21.461,16 +0,2%

