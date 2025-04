EQS-Adhoc: Fonterelli GmbH & Co KGaA: Kündigung der Freiverkehrsnotierung durch die Börse Berlin

EQS-Ad-hoc: Fonterelli GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Delisting

Fonterelli GmbH & Co KGaA: Kündigung der Freiverkehrsnotierung durch die Börse Berlin



15.04.2025 / 13:27 CET/CEST

Die Börse Berlin hat mit Schreiben vom 14.4.2025 die Einbeziehung der im Wege des Erstlistings in den Freiverkehr der Börse Berlin einbezogenen Aktien der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 gekündigt. Hintergrund ist, dass die Aktien auf dem Handelssystem Xontro gehandelt werden, das durch den technischen Dienstleister eingestellt wird. Die Geschäftsleitung der Fonterelli GmbH & Co. KGaA beabsichtigt derzeit nicht, einen Antrag an einer anderen Wertpapierbörse zu stellen.

Die Geschäftsführung

Fonterelli GmbH & Co. KGaA

Mitteilende Person:

Dr. Andreas Beyer

Geschäftsführer

Fonterelli GmbH & Co. KGaA

Waldhornstr. 6

80997 München

Mehr Informationen unter

www.fonterelli.de

Ende der Insiderinformation

