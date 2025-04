Heidelberg Materials baut Australien-Geschäft mit Übernahme aus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials expandiert weiter in Australien.

Der Konzern übernehme das Transportbetongeschäft des australischen Familienunternehmens Midway Concrete, teilte Heidelberg Materials am Mittwoch mit. Das Unternehmen betreibe vier Betonwerke in Laverton, Craigieburn, Melton und Lara. Zum Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben. "Diese Akquisition ergänzt unsere bestehenden Beton- und Steinbruchaktivitäten in Melbourne und stärkt unsere integrierte Marktposition in einer attraktiven Region", sagte Konzernchef Dominik von Achten. Die Transaktion solle bis Mitte 2025 abgeschlossen werden. Heidelberg Materials hatte das Australien-Geschäft bereits durch mehrere Übernahmen ausgebaut.

