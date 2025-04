EQS-News: Avemio AG: ObviousFuture gewinnt mit CaraOne den NAB Show Award „Product of the Year 2025“

EQS-News: Avemio AG / Schlagwort(e): Marktbericht/Sonstiges

Avemio AG: ObviousFuture gewinnt mit CaraOne den NAB Show Award „Product of the Year 2025“



17.04.2025 / 09:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Avemio AG: ObviousFuture gewinnt mit CaraOne den NAB Show Award „Product of the Year 2025“ Mainz-Kastel, 17. April 2025 – Die Avemio AG (ISIN DE000A40KY59, WKN A40KY5), ein europaweit führender Systemlieferant von Hard- und Software für die professionelle Film-, Broadcast-, Audio- und Videobranche, gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft ObviousFuture GmbH auf der diesjährigen NAB Show in Las Vegas mit dem renommierten Award „Product of the Year 2025“ ausgezeichnet wurde. Prämiert wurde die KI-gestützte On-Premise-Software CaraOne, die einen zukunftsweisenden Beitrag zur medienübergreifenden Content-Erstellung leistet.

CaraOne wurde speziell für professionelle Medienteams entwickelt und automatisiert zentrale Produktionsprozesse – direkt innerhalb der lokalen IT-Infrastruktur. Anders als viele Cloud-basierte Tools setzt CaraOne auf vollständige Datensouveränität und integriert sich nahtlos in bestehende Workflows. Zu den herausragenden Funktionen zählen u. a. automatisierte Interview-Analysen, unterstützte Trailer-Konzepte sowie die KI-basierte Generierung plattformgerechter Social-Media-Highlights.

„Mit CaraOne liefert ObviousFuture einen Meilenstein für die KI-gestützte Medienproduktion – effizient, sicher und praxisnah. Die Auszeichnung durch die NAB Show ist ein starkes Signal für die technologische Relevanz unserer Gruppe auf internationaler Ebene“, sagt Ralf P. Pfeffer, Vorstand der Avemio AG.

Die jüngste Version CaraOne 1.4 basiert auf einem leistungsfähigen, medienoptimierten Large Language Model (LLM), das vollständig lokal betrieben wird – ohne externe APIs oder Cloud-Zugriffe. Erste Anwender berichten von signifikanten Effizienzgewinnen: Produktionszeiten werden teils um den Faktor zehn verkürzt, bei gleichbleibend hoher redaktioneller Qualität.

Mit dem Erfolg von ObviousFuture unterstreicht die Avemio Group ihren strategischen Anspruch, innovative und datenschutzkonforme Technologien für die Medienbranche bereitzustellen – made in Europe.



Über die NAB SHOW „Product of the Year 2025“-Auszeichnungen

Die NAB Show in Las Vegas ist die weltweit führende Messe für Medien, Unterhaltung und Technologie. Der Product of the Year Award ehrt jährlich wegweisende Innovationen, die die Zukunft der Content-Produktion und -Distribution mitgestalten.



Über ObviousFuture GmbH

ObviousFuture ist ein in Berlin ansässiges Softwareunternehmen mit Fokus auf Resident AI – künstliche Intelligenz, die vollständig lokal betrieben wird. Das Unternehmen entwickelt leistungsstarke Tools für kreative Medienprozesse mit höchsten Anforderungen an Sicherheit, Effizienz und kreative Autonomie.

Über Avemio AG

Die Avemio Aktiengesellschaft ist ein Medientechnologiekonzern mit einer Fokussierung auf professionelle Film- und Fernsehtechnik. Die seit vielen Jahren stark wachsende und mit rund 100 Mio. Euro mit Abstand umsatzstärkste Handelsgruppe im deutschsprachigen B2B-Markt und größter Fachhändler in der Europäischen Union beliefert Content-Produzenten als herstellerunabhängiger Anbieter mit Produkten aller maßgeblichen Hersteller. Hierzu zählt auch die Beratung und technische Betreuung von kompletten Produktions-, Postproduktions- und Sendesystemen sowie die Planung, Erstellung und Systemintegration medientechnischer Workflows mit eigenen Softwareprodukten und Cloudangeboten. Der Börsengang erfolgte 2023 im Rahmen eines Reverse-IPO. Es folgte der Aufstieg in den Primärmarkt sowie die Zulassung zum Handelsplatz Xetra. Die Avemio Group verfolgt eine internationale Buy-and-Build-Strategie sowie den Ausbau des margenstarken eigenen Softwareangebotes.

Kontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Bahnhofstr. 98

82166 Gräfelfing/München

Tel: +49 89 125 09 03-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

17.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2120266 17.04.2025 CET/CEST