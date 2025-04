GNW-News: Falcon erweitert seine Flotte um die Bombardier Global 7500

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, April 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die

Falcon Global 7500 bietet die ultimative Kombination aus Geschwindigkeit, Reichweite und Geräumigkeit. Mit der branchenweit am besten ausgestatteten Kabine und einer branchenführenden Zuverlässigkeit ist unser bewährtes, preisgekröntes und rekordverdächtiges Flugzeug Global 7500 das Flaggschiff von heute und morgen. Herr Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Gründer und Chairman der Alex Group Investments, der Muttergesellschaft von Falcon, dazu: ?Wir sind stolz auf diesen Meilenstein mit der Bombardier Global 7500, da wir unsere Flotte erweitern, um der wachsenden Nachfrage nach Lösungen für Ultra-Langstreckenflüge gerecht zu werden. Falcon engagiert sich für eine nachhaltige Zukunft der Luftfahrt und unterstützt mit dieser Erweiterung die globale Wirtschaft. Unser erweitertes Produktangebot an Bord der Global 7500 garantiert unseren Gästen, egal ob Geschäfts- oder Privatreisende, eine erstklassige und nahtlose Reise." Schnellster seit der Concorde Das Flugzeug Falcon Global 7500 ist eine Zeitmaschine, die Passagiere mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu Mach 0,94 schneller an ihr Ziel bringt - schneller als jede Maschine seit der Concorde. Mit einer Reichweite von fast 15.000 km ist die ganze Welt einfach zu erreichen. Mit einer Reichweite von über 14.000 km eröffnet das Flugzeug Bombardier Global 7500 globale Möglichkeiten für private Langstreckenflüge, sei es von Dubai nach Dulles oder von Paris nach Tokio. Das beispiellose Netzwerk von Falcon bietet dem Geschäftsflugzeug Global 7500 den Raum, um seine Leistungsfähigkeit voll auszuschöpfen, und eröffnet seinen Passagieren eine erweiterte Welt voller Nonstop-Möglichkeiten - mit bis zu 17 Stunden Nonstop-Flugzeit. Exklusive Kabine Von der Geräumigkeit der Kabine und den besonders großen Fenstern bis hin zum Komfort durch sauberste Luft und eine extrem niedrige Kabinenhöhe - Falcon legt größten Wert auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Passagiere. Die neue Falcon Global 7500 bietet bis zu 18 Passagieren höchsten Komfort. Die anspruchsvollen Passagiere werden den luxuriösen Komfort eines privaten Schlafzimmers zu schätzen wissen, das mit einer beispiellosen Auswahl an optionalen Einrichtungen ausgestattet ist, darunter ein festes Doppelbett und ein eigenes Bad mit Dusche. Mit der Einführung der Falcon Global 7500 wird das Flugerlebnis durch einen 55- Zoll-4K-Fernseher - den größten in der Branche - auf ein neues Niveau gehoben. Passagiere können ein Heimkinoerlebnis der Weltklasse mit atemberaubender Bildqualität und beeindruckendem Klang genießen, dank eines branchenführenden Audiosystems mit der ersten sitzplatzorientierten Soundtechnologie. Nachhaltigkeitsziele Das Flugzeug Global 7500 von Bombardier ist der erste Geschäftsjet mit einer Umweltproduktdeklaration, die vollständige Transparenz hinsichtlich seiner Leistung bietet. Es fliegt in einer höheren Flughöhe (bis zu 51.000 Fuß) als Verkehrsflugzeuge, wo die Luft dünner ist, wodurch das Flugzeug schneller fliegen kann und weniger Treibstoff verbraucht. Falcon hat das Ziel, der führende Privatjet-Betreiber im Nahen Osten zu werden und will bis Ende 2026 über eine Flotte von mehr als 50 modernen Privatjets verfügen. Über Falcon Erfahren Sie mehr zu Falcon auf flyfalcon.com (https://flyfalcon.com/), Instagram (https://www.instagram.com/flyfalconofficial/) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/falconav/posts/). Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/40e600a4-9e1c-4c5e-8160- b304b61a823f °