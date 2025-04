TAGESVORSCHAU: Termine am 22. April 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 22. April 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen 12:30 USA: General Electric, Q1-Zahlen 12:30 USA: GE Aerospace, Q1-Zahlen 12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen 12:45 USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen 12:45 USA: Halliburton, Q1-Zahlen 13:00 DEU: Invesco, Q1-Zahlen 13:00 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen 13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen 14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung 16:00 USA: Bank of America, Hauptversammlung 17:45 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen 18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung 22:05 USA: Capital One Financial, Q1-Zahlen 22:05 DEU: SAP, Q1-Zahlen 22:15 USA: Tesla, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Steel Dynamics, Q1-Zahlen USA: Quest Diganostic, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Index Verbrauchervertrauen 4/25 10:00 POL: Industrieproduktion 3/25 10:00 POL: Erzeugerpreise 3/25 11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (vorläufig) 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 4/25 12:00 EUR: Bundesbank, Monatsbericht 4/25 14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 4/25 15:00 USA: IWF Ausblick Wirtschaft weltweit 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 4/25 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 4/25 (vorläufig)

