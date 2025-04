IRW-News: Tudor Gold Corp.: Tudor Gold erhöht die Gesamtgoldausbeute auf über 80 % und produziert ein hochgradiges Kupfer-, Gold- und Silberkonzentrat für die Goldstorm-Lagerstätte in Treaty Creek im Nordwesten von B.C.

IRW-PRESS: Tudor Gold Corp.: Tudor Gold erhöht die Gesamtgoldausbeute auf über 80 % und produziert ein hochgradiges Kupfer-, Gold- und Silberkonzentrat für die Goldstorm-Lagerstätte in Treaty Creek im Nordwesten von B.C.

Vancouver, British Columbia, Kanada, 22. April 2025 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: H56) (OTC: TDRRF) (das "Unternehmen" oder "Tudor") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tudor-gold-corp/ - freut sich, ein Update der laufenden metallurgischen Testarbeiten auf der Gold-, Kupfer- und Silberlagerstätte Goldstorm auf dem Projekt Treaty Creek im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia bekannt zu geben.

Zu den Höhepunkten der jüngsten metallurgischen Folgetests auf der Subdomäne Lower CS-600 gehörte eine beträchtliche Steigerung der Goldgewinnung:

- Die Flotationsgewinne und die Goldgewinnung in der Subdomäne Lower CS-600 betrugen insgesamt bis zu 85,8 % Kupfer, 80,2 % Gold und 58,1 % Silber.

- Die Flotationstests ergaben durchwegs ein hochgradiges Kupferkonzentrat mit 30,3 % Kupfer, 36,5 g/t Gold und 99,8 g/t Silber.

Zum Vergleich: Die Highlights der früheren metallurgischen Tests, die am 24. Oktober 2024 für die Subdomäne Lower CS-600 veröffentlicht wurden, beinhalten:

- Die Flotationsgewinne in der Subdomäne Lower CS-600 betrugen bis zu 88,1 % Kupfer, 63,8 % Gold und 51,3 % Silber.

- Flotationstests bestätigten, dass aus der Subdomäne Lower CS-600 ein hochgradiges Kupferkonzentrat mit beträchtlichen Goldmengen produziert werden kann, das mehr als 29 % Kupfer und beträchtliche Gold- und Silbergehalte von 33 g/t bzw. 96 g/t aufweist.

Ken Konkin, President & CEO von Tudor Gold, sagte zu den Ergebnissen: "Wir sind mit unseren zweiten Flotationstestergebnissen aus dem unteren Teil der Domäne CS-600 (CS-600L) sehr zufrieden. Wir schätzen, dass sich mehr als 50 % der Domäne CS-600 im unteren Teil (der Subdomäne CS-600L) befinden. Diese neuesten Ergebnisse sind vergleichbar mit dem ersten abgeschlossenen Zyklustest, den wir am 24. Oktober 2024 angekündigt haben. Mit einem einfachen Flotationsverfahren mit Grobreinigung sind wir durchgehend in der Lage, ein außerordentlich sauberes, hochgradiges Kupfer-/Goldkonzentrat mit ausgezeichneten Metallgewinnen zu produzieren, und bei den jüngsten metallurgischen Arbeiten konnten wir mit einem zusätzlichen Laugungsschritt deutlich mehr Gold gewinnen. Wir testeten die Flotationsrückstände und Pyritkonzentrate, indem wir sie einfach mit Zyanid auslaugten. Dadurch wurde eine beträchtliche Menge an Gold hinzugefügt, wodurch die kombinierte Goldgewinnung auf knapp über 80 % gesteigert werden konnte. Unser metallurgisches Team ist der Ansicht, dass eine weitere Feinabstimmung des Prozesses weiterhin zu einer höheren Ausbeute führen kann. Mehrere Tests haben gezeigt, dass eine höhere Goldausbeute mit einer feineren Mahlung verbunden ist. Bei diesen gemeldeten Gewinnungen wurde eine Korngröße von 75 Mikrometern verwendet. Die Subdomäne CS-600L befindet sich im selben Gebiet, das den neu entdeckten hochgradigen Goldkomplex Supercell-1 (SC-1) beherbergt. Unser technisches Team schließt zurzeit Elemente unseres nächsten Genehmigungsantrags ab, der den Bau einer Explorationsrampe vorsieht, die das Gebiet unmittelbar neben der Domäne CS-600 und direkt über den neu entdeckten hochgradigen Goldstrukturen von SC-1 durchschneiden soll. Der Vorschlag sieht den Bau einer drei Kilometer langen Explorationsrampe vor, die von unserem Gebiet Lower Camp aus erschlossen werden soll und es uns ermöglichen wird, den SC-1-Komplex effizienter zu erproben. Dies ist ein wichtiger Aspekt unseres Treaty-Creek-Projekts, da die zusätzliche Möglichkeit, eine hochgradige Goldlagerstätte mit mehreren Millionen Unzen zu definieren, das wirtschaftliche Potenzial des Projekts erheblich steigern würde, da wir dann mit einem wesentlich geringeren Investitionsaufwand in den Minenprozess einsteigen

Das nachfolgende Flotationsprogramm auf der Subdomäne Lower CS-600 konzentrierte sich auf die Optimierung der Goldgewinnung. Neben der Verwendung des typischen Kupfer-Fließschemas zur Produktion des verkaufsfähigen Kupferkonzentrats wurde auch die Zyanidlaugung der Flotationsrückstände untersucht. Darüber hinaus wurde eine Evaluierung eines sequenziellen Kupfer-Pyrit-Fließschemas durchgeführt und die Zyanidlaugung des Pyritkonzentrats bei verschiedenen Mahlgraden vorgenommen. Um die Kupfer- und Goldausbeute weiter zu verbessern, wurden weitere Testarbeiten zur Untersuchung des Potenzials der Schwerkraftkonzentration sowie zur Optimierung der Flotations- und Laugungsbedingungen empfohlen.

Verbleibende Proben aus den ursprünglichen Testarbeiten PJ-5434 und PJ-5473 CS600L wurden verwendet, um diese Goldoptimierungs-Testarbeiten weiter voranzutreiben. Um das Material zu maximieren, wurden die verbleibenden Proben aus den beiden vorangegangenen Testkampagnen gemischt und können daher nicht als direkter Vergleich mit den Closed-Cycle-Testarbeiten herangezogen werden, bieten jedoch einen guten Vergleich für die Diskussion.

GOLDSTORM DEPOSIT - Blickrichtung Südwest (220°/-10°)

Klicken Sie auf diesen Link, um das obige Bild zu sehen

Metallurgische Testarbeiten und Ergebnisse

Erste metallurgische Tests, die bei Blue Coast Research unter der Aufsicht von Fuse Advisors Inc. durchgeführt wurden, zeigten weiterhin, dass aus dem Gebiet Lower CS-600L ein hochgradiges Kupfer-/Goldkonzentrat hergestellt werden kann, das durch die Weiterverarbeitung der Flotationsrückstände eine höhere Goldausbeute aufweist.

Die folgenden Ansätze zur Verbesserung der Goldgewinnung wurden durchgeführt:

- Optimierung des Kupfer- und des sequenziellen Kupfer-Pyrit-Flotationskreislaufs für Gold;

- Bewertung der Zyanidlaugung von Kupfer-Rohflotationsrückständen für die Goldgewinnung;

- Bewertung der Zyanidlaugung des Pyritkonzentrats aus der sequentiellen Kupfer/Pyrit-Flotation

Optimierung der Flotation:

Es wurde eine Reihe von Batch-Roughers-Tests durchgeführt, um herauszufinden, ob die Goldgewinnung in den Kupfer-Roughers oder durch sequenzielle Pyritflotation verbessert werden kann. Weitere Reinigertests wurden durchgeführt, um die Auswirkungen auf die nachgelagerten Bereiche zu verstehen. Eine Zusammenfassung der durchgeführten Tests ist in Tabelle 1 zu finden.

- F2/F3/F7 - Optimierung der Goldgewinnung aus dem Pyritkonzentrat durch Untersuchung einiger der folgenden Parameter: Kollektordosierung, Flotationszeit, Kupfersulfatzusatz

- F4 - Untersuchung der Auswirkungen eines höheren Pyritanteils im Kupferkonzentrat.

o Natürlicher pH-Wert im Grobkreislauf, Kollektordosierung

- F6/F8 - Reinigungstests, um zu untersuchen, wie sich das Einbringen von zusätzlichem Pyrit in das Grobkonzentrat auf die Gold- und Kupferreinigung auswirkt

Tabelle 1 - Quelle: Fuse Advisors Inc. (2025)

Die ersten Ergebnisse zeigten, dass es bei der Goldgewinnung im Kupferkreislauf beträchtliche Schwankungen gab. Im Pyritkreislauf wurden jedoch durchgängig 87 % Gold im Kupfer-Rougher und Pyrit-Rougher gewonnen. Der Kupfer-Rougher mit einem natürlichen pH-Wert konnte dieselbe Goldgewinnung von 87 % erzielen, hatte jedoch negative Auswirkungen auf den Reinigungskreislauf, was zu einer geringeren Gesamtkupfer- und Goldgewinnung führte.

Kupfer-Rougher Flotation Tails Leach :

Das Flussdiagramm für die Kupfer-Rohflotation folgt einer typischen Kupferflotationskreislaufkonfiguration mit Standard-Kupferflotationsreagenzien, wie in Abbildung 1 dargestellt. Die Batch-Flotationstests erzielten eine Gewinnung von 85,8 % Kupfer, 66,3 % Gold und 58,1 % Silber in einem Konzentrat mit einem Gehalt von 30,3 % Kupfer und 36,5 g/t Gold.

Die Abgänge aus der Grobflotation von Kupfer wurden einer Zyanidlaugung unterzogen, die zu einer Goldgewinnung von 53 % führte. Die groben Flotationsrückstände enthielten 26 % des gesamten Goldes, was eine Gesamtgoldgewinnung von 13,9 % ergab. Die kombinierte Goldflotationsgewinnung plus Zyanidextraktion belief sich auf 80,2 %

Vorgeschlagenes Flowsheet - Kupfer-Rougher Flotation Tails Leach:

Abbildung 1 - Quelle: Fuse Advisors Inc. (2025)

Sequentielle Kupfer-Pyrit-Flotation/Pyrit-Konzentrat-Laugung:

Ein zusätzliches sequenzielles Kupfer/Pyrit-Flowheet wurde evaluiert, um zusätzliches Gold aus einem Pyritkonzentrat zu gewinnen (siehe Abbildung 2). Es wurden zahlreiche Tests durchgeführt, die eine durchschnittliche Goldgewinnung von 15-20 % aus dem Pyritkonzentrat ergaben. Das Pyritkonzentrat wurde auf 10 Mikrometer zerkleinert und einer Zyanidlaugung unterzogen, wobei 42-48 % Gold gewonnen wurden. Dies führte zu einer zusätzlichen Goldgewinnung von 7-8 %, was eine Gesamtgoldgewinnung und -extraktion von 67-71 % ergibt.

Vorgeschlagenes Flowsheet - Kupfer-Pyrit Sequentielle Flotation/Pyritkonzentratlaugung:

Abbildung 2 - Quelle: Fuse Advisors Inc. (2025)

Tabelle 2 - Quelle: Fuse Advisors Inc. (2025)

Die Ergebnisse der groben Tails- und Pyritkonzentrattests sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Diese vorläufigen Testarbeiten haben die Fähigkeit zur Verbesserung der Goldgewinnung in der CS-600L-Subdomäne hervorgehoben und zeigen bemerkenswerte Verbesserungen der Goldgewinnung gegenüber früheren Testarbeiten

Tudor Gold gibt außerdem bekannt, dass das Unternehmen von Fuse Advisors über eine falsche Tabelle in der Pressemitteilung vom 27. Februar 2025 bezüglich der metallurgischen Testarbeiten und Ergebnisse des Locked Cycle informiert wurde. Dies wurde in der Version der Pressemitteilung, die auf der Website von Tudor Gold verfügbar ist, korrigiert; die korrekte Tabelle finden Sie weiter unten.

QA/QP

Das metallurgische Programm wurde von Blue Coast Research aus Nanaimo, B.C., durchgeführt, das ausgewählt wurde, um eine weitere mineralogische Bewertung des Probenmaterials von Goldstorm durchzuführen. Die metallurgischen und mineralogischen Arbeiten wurden unter der Aufsicht von Travis O'Farrell, P. Eng. von Fuse Advisors Inc. durchgeführt, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101. Herr O'Farrell hat diese Pressemitteilung geprüft und dem Inhalt zugestimmt.

Ken Konkin, P.Geo, President und CEO von Tudor Gold, ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, die für das Projekt verantwortlich ist. Herr Konkin hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt

SGS und Blue Coast wenden standardmäßige QA/QC-Probenahmeverfahren an, um genaue und repräsentative Tests zu gewährleisten.

Über Treaty Creek

Das Projekt Treaty Creek beherbergt die Lagerstätte Goldstorm, die ein großes Gold-Kupfer-Porphyr-System sowie mehrere andere mineralisierte Zonen umfasst. Wie im "NI-43-101 Technical Report for the Treaty Creek Project" vom 5. April 2024, der von Garth Kirkham Geosystems und JDS Energy & Mining Inc, verfügt die Goldstorm-Lagerstätte über eine angezeigte Mineralressource von 27,87 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,19 g/t AuEQ (21,66 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,92 g/t, 2,87Blbs Kupfer mit einem Gehalt von 0,18 %, 128,73 Moz Silber mit einem Gehalt von 5,48 g/t) und eine abgeleitete Mineralressource von 6.03 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,25 g/t AuEQ (4,88 Moz Gold mit einem Gehalt von 1,01 g/t, 0,503 Blb Kupfer mit einem Gehalt von 0,15 %, 28,97 Moz Silber mit einem Gehalt von 6,02 g/t), mit einem Cutoff-Gehalt von 0,7 g/t AuEQ und einem Cutoff-Gehalt von 0,75 g/t AuEQ im Untergrund. Die Goldstorm-Lagerstätte wurde in drei dominante Mineraldomänen und mehrere kleinere Mineraldomänen unterteilt. Der Bereich CS-600 besteht größtenteils aus einem intrusiven Zwischengestein und beherbergt den Großteil der Kupfermineralisierung innerhalb der Lagerstätte Goldstorm. CS-600 weist eine angezeigte Mineralressource von 15,65 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,22 g/t AuEQ (9,99 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,78 g/t, 2,73 Blbs Kupfer mit einem Gehalt von 0,31 %, 73,47 Moz Silber mit einem Gehalt von 5.71 g/t) und eine abgeleitete Mineralressource von 2,86 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,20 g/t AuEQ (1,87 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,79 g/t, 0,48 Blbs Kupfer mit einem Gehalt von 0,29 %, 13,4 Moz Silber mit einem Gehalt von 5,63 g/t). Die Lagerstätte Goldstorm bleibt in alle Richtungen offen und erfordert weitere Explorationsbohrungen, um die Größe und Ausdehnung der Lagerstätte zu bestimmen.

Über Tudor Gold

TUDOR GOLD CORP. ist ein Edel- und Basismetall-Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Claims im Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada), einem Gebiet, das produzierende und ehemalige Minen sowie mehrere große Lagerstätten beherbergt, die kurz vor der Erschließung stehen. Das 17.913 Hektar große Projekt Treaty Creek (an dem TUDOR GOLD mit 60 % beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das Grundstück KSM von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Grundstück Brucejack von Newmont Corporation.

