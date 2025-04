EQS-News: GBC AG und ICF BANK AG intensivieren ihre Kapitalmarkt-Kooperation

EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Kooperation

PRESSEMITTEILUNG

GBC AG und ICF BANK AG intensivieren ihre Kapitalmarkt-Kooperation

Augsburg/Frankfurt, 23. April 2025 – Die GBC AG und die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank bauen ihre bestehende Kooperation signifikant aus. Ziel der vertieften Zusammenarbeit ist es, die jeweiligen Kernkompetenzen zu bündeln, um Emittenten und Investoren ein erweitertes Leistungsspektrum rund um den Kapitalmarkt anzubieten.

Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird die GBC AG künftig über ihren Partner, die ICF BANK AG, Dienstleistungen aus dem Bereich Designated Sponsoring sowie den börslichen Handel für Small- und Mid-Caps offerieren. Emittenten profitieren dabei von einer maximalen Handelsliquidität und Sichtbarkeit an den Börsen. Ein aktives Market Making trägt dazu bei, dass Finanzinstrumente immer handelbar sind und somit für Anleger attraktiv bleiben. Darüber hinaus stärkt die kontinuierliche Marktpräsenz durch einen spezialisierten Handelspartner das Vertrauen von Investoren und erleichtert den Zugang zu institutionellen Anlegern.

Gleichzeitig ermöglicht die ICF BANK AG ihren Kunden den Zugang zu den unabhängigen Research-Dienstleistungen und Kapitalmarktkonferenzen der GBC AG. Im Rahmen der Zusammenarbeit erweitert die ICF BANK AG ihr Angebot für Emittenten um eine bedeutende Komponente: Neben dem Handel und der Kapitalmarktexpertise erhalten diese nun Zugang zu professionellen Finanzanalysen durch die Analysten der GBC AG. Die Sichtbarkeit und Wahrnehmung am Kapitalmarkt werden dadurch deutlich erhöht. Die etablierten Kapitalmarktkonferenzen und Investorenevents stehen fortan als optimale Investorenplattform allen Kunden der ICF BANK AG zur Verfügung.

Ein weiterer Aspekt der vertieften Zusammenarbeit ist die Kooperation im Kapitalmarktgeschäft mit der GBC Kapital GmbH, einer Tochtergesellschaft der GBC AG. Die ICF BANK AG und die GBC Kapital GmbH begleiten künftig gemeinsam Emittenten bei Kapitalmaßnahmen wie Kapitalerhöhungen, Börsengängen oder der Strukturierung von Eigen- und Fremdfinanzierungsinstrumenten. Die gemeinsame Expertise und langjährige Erfahrung beider Partner ermöglichen eine hohe Investorenreichweite und eine effiziente und professionelle Umsetzung komplexer Transaktionen im Mittelstandsegment.

„Mit der erweiterten Kooperation schaffen wir ein Kapitalmarktangebot, das Unternehmen den Zugang zum Kapitalmarkt erleichtert und gleichzeitig Investoren eine bessere Informationsgrundlage bietet. Die Kombination aus Designated Sponsoring, börslichem Handel, hochwertigem Research und unseren erfolgreichen Investorenkonferenzen schafft eine echte Win-win-Situation und erhöht unsere gemeinsame Präsenz und Schlagkraft im Markt“, erklärt Manuel Hölzle, CEO der GBC AG.

Auch die ICF BANK AG betont die großen Chancen der Partnerschaft: „Wir freuen uns über die intensivierte Kooperation mit unserem Partner GBC, mit dem wir auch in der Vergangenheit bereits vertrauensvoll zusammengearbeitet und gemeinsame Projekte begleitet haben. Durch die erweiterte Zusammenarbeit sind wir in der Lage, unseren Kunden ein umfassendes Angebot zu offerieren: Research, Kapitalmarktberatung, börslicher Handel, Designated Sponsoring - alles aus einer Hand -“ erklärt Sascha Rinno, Sprecher des Vorstands der ICF BANK AG.

Über die GBC AG

Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist ein unabhängiges Research- und Beratungshaus mit Schwerpunkt auf mittelständischen börsennotierten Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Seit 1999 begleitet GBC mittelständische, börsennotierte Unternehmen durch hochwertiges Research, Investorenkonferenzen sowie durch fundierte Kapitalmarktberatung. Ergänzt wird das Leistungsangebot durch die GBC Kapital GmbH, welche das Corporate-Finance-Geschäft verantwortet.

Über die ICF BANK AG

Die ICF BANK AG mit Sitz in Frankfurt am Main und Niederlassungen in Düsseldorf und München gehört mit ihren Geschäftsfeldern Market Making, Brokerage Services und Capital Markets zu den führenden Wertpapierhandelsbanken in Deutschland. Im Geschäftsfeld Capital Markets werden die Aktivitäten des Emissions- und Platzierungsgeschäfts, Sales Trading und Designated Sponsoring gebündelt. Capital Markets blickt seit seiner Gründung im Jahr 2008 auf eine langjährige Erfahrung im Bereich der Eigenkapital- und Fremdkapitalemissionen, insbesondere als Primärmarktbegebungen, aber auch als Sekundärmarktemissionen und Umtauschemissionen zurück.

Kontakt:

GBC AG

Pressekontakt

Telefon: +49 (0)821 241133-0

E-Mail: office@gbc-ag.de

Web: www.gbc-ag.de

ICF BANK AG

Pressekontakt

Telefon: +49 (0)69 92877-0

E-Mail: service@icfbank.de

Web: www.icfbank.de

