EQS-News: Greiffenberger AG erreicht 2024er Prognosen

EQS-News: Greiffenberger AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresbericht

Greiffenberger AG erreicht 2024er Prognosen



24.04.2025 / 16:28 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Greiffenberger AG erreicht 2024er Prognosen

Umsatz 2024: 64,4 Mio. €

EBIT 2024: -4,0 Mio. €

Verschiebung der Veröffentlichung von Jahresabschluss und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024

Augsburg, 24. April 2025 – Die Greiffenberger AG erreichte 2024 nach vorläufigen IFRS-Zahlen einen Konzernumsatz von 64,4 Mio. € (Vorjahr: 63,0 Mio. €). Damit erfüllte das Unternehmen die im August 2024 angepasste Prognose. Das Konzern-EBIT lag 2024 nach vorläufigen Zahlen bei -4,0 Mio. € und damit innerhalb der prognostizierten Bandbreite von -1,9 bis -4,9 Mio. €. Im Vorjahr war ein leicht positives EBIT von 0,4 Mio. € erreicht worden.

Wie heute per Ad-hoc Mitteilung gemeldet, wird sich die Veröffentlichung der testierten Jahresabschlüsse für Konzern und AG auf Ende Juni verschieben. Der Abschlussprüfer für den Jahresabschluss der Greiffenberger AG und den Konzernabschluss, die S&P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Augsburg, hat heute mitgeteilt, die Prüfung der Abschlüsse nicht mehr im April, sondern erst im Juni 2025 abschließen zu können. Der für den 1. Juli 2025 vorgesehene Termin der diesjährigen ordentliche Hauptversammlung wird infolgedessen auf Ende August verlegt werden. Die Verzögerung der Prüfung beim Abschussprüfer ist in der verspäteten zur Verfügungstellung von Unterlagen durch die Greiffenberger AG und ihre operative Tochtergesellschaft, die J.N. Eberle & Cie. GmbH („Eberle“) begründet. Grund hierfür wiederum sind Engpässe bei den Managementkapazitäten der Eberle, da parallel zur Begleitung der Abschlussprüfung ein Restrukturierungskonzept erstellt und in Umsetzung gebracht wurde. Dies beinhaltete einen Teil des bereits angekündigten Personalabbaus und die Sicherung der weiteren Finanzierung des Geschäftsbetriebs. Nach aktuellem Stand geht der Vorstand davon aus, dass der Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und Konzernabschluss erneut ein uneingeschränktes Testat erteilt.

Gernot Egretzberger, Vorstand der Greiffenberger AG: „Wir haben 2024 eine sehr umfassende Neustrukturierung bei unserer operativen Tochter Eberle eingeleitet und eine Vielzahl von Maßnahmen schon im Q1 2025 umgesetzt. Dazu zählen insbesondere die Einführung eines umfassenden Factorings, die erhebliche Reduzierung der Vorratsbestände, die Nachverhandlung mit Kunden, Einkaufsoptimierungen mit Lieferanten sowie der Abbau von 46 Arbeitsplätzen.“ Egretzberger: „Unser Ziel war es, den notwendigen Personalabbau möglichst ohne Kündigungen zu erreichen. Dies haben wir in einem mit dem Betriebsrat gemeinsam initiierten beidseitigen Freiwilligenprogramm ohne betriebsbedingte Kündigungen erreicht. Gleichzeitig zeigen die Finanzkennzahlen 2024 sehr deutlich – auch wenn sie im Rahmen unserer Prognosen lagen – dass wir unseren eingeschlagenen Kurs entschieden weiterverfolgen müssen.“

Eberle plant insbesondere, die Produktion von Bimetall-Bandsägen im 1. Halbjahr 2026 nach Osteuropa zu verlagern. Der weiterhin vorgesehene Umzug der Verwaltung sowie der verbleibenden Produktionsanlagen in die neue Unternehmenszentrale in Augsburg-Lechhausen wird ebenso vorbereitet. Die teilweise Verlagerung der Produktion nach Osteuropa ermöglicht in Zukunft signifikante Kosteneinsparungen, welche der weltweite Wettbewerbsdruck insbesondere aus China sowie die hohen Standortkosten in Deutschland erfordern. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen intensiv an zahlreichen weiteren Sparmaßnahmen wie der Optimierung der Produktionsprozesse, aber auch an der weiteren Marktentwicklung und Internationalisierung des Geschäfts zur Umsatzsteigerung. Damit wollen wir die Transformation der Greiffenberger AG positiv nach vorne entwickeln und die weltwirtschaftlichen Herausforderungen der Zukunft zu meistern.

Hinweis:

Der Geschäftsbericht der Greiffenberger AG soll am 30. Juni 2025 auf der Unternehmenswebsite unter https://greiffenberger.de/berichte/ veröffentlicht werden.

Die ordentliche Hauptversammlung der Greiffenberger AG wird am 26. August 2025 in Augsburg stattfinden.



Kontakt für Rückfragen:



Greiffenberger AG

Gernot Egretzberger

Vorstand



Tel. 0821 / 5212 - 261

Fax. 0821 / 5212 – 275

gernot.egretzberger@greiffenberger.de

24.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2123694 24.04.2025 CET/CEST