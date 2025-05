EQS-News: Verve erzielt 32 % Umsatz- und 37 % bereinigtes EBITDA-Wachstum im ersten Quartal 2025 - Prognose für Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht

EQS-News: Verve Group SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose

Verve erzielt 32 % Umsatz- und 37 % bereinigtes EBITDA-Wachstum im ersten Quartal 2025 - Prognose für Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht

28. Mai 2025 - Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), eine innovative Werbesoftware-Plattform, die Werbetreibende, die digitale Werbeflächen kaufen wollen, mit Publishern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren, veröffentlicht ihren Bericht für das erste Quartal 2025 und gibt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bekannt.

Nettoumsatzerlöse steigen um 32% auf 109,0 Mio. € in Q1 2025 (Q1'24: 82,5 Mio. €)

16% organisches Umsatzwachstum1

Anstieg Zahl großer Softwarekunden1um 51% auf 1.152 (Q1'24: 764)

Anstieg Ad Impressions um 24% auf 248 Mrd. (Q1'24: 199 Mrd.)

Bereinigtes EBITDA2steigt um 37% auf 30,2 Mio. € in Q1 2025 (Q1'24: 22,0 Mio. €)

Weiter verbesserte bereinigte EBITDA-Marge von 28% (Q1'24: 27%)

EBITDA positiv beeinflusst durch weitere Effizienzsteigerungen und Umsatzwachstum (obwohl Q1 saisonal schwächstes Quartal ist) und wuchs trotz fortgesetzter Investitionen in Vertrieb weiterhin schnell

Leverage Ratio1von 2,5x zum 31. März 2025 (31. Dezember 2024: 2,4x)

Prognose 2025 mit zweistelligem Umsatz- und EBITDA-Wachstum

Nettoumsatzerlöse in Höhe von 530 bis 565 Mio. € für Geschäftsjahr 2025 erwartet, entsprechend einem Anstieg von 21 bis 29% im Jahresvergleich (2024: 437 Mio. €)

Bereinigtes EBITDA in Höhe von 155 175 Mio. € für Geschäftsjahr 2025 erwartet, entsprechend einem Anstieg von 16 bis 31% im Jahresvergleich (2024: 133 Mio. €)

Prognose spiegelt Fokus auf Gewinnung von Marktanteilen bei gleichzeitiger Konzentration auf Schuldenabbau und organisches Wachstum wider

Prognose berücksichtigt makroökonomische Unsicherheiten, Währungseffekte, Plattformintegrationen und Investitionen in Vertrieb und Produkte

Q1 2025 FINANZIELLE HIGHLIGHTS

Nettoumsatzerlöse steigen um 32% auf 109,0 Mio. € (Q1‘24: 82,5) Mio. €

Bereinigtes EBITDA steigt um 37% auf 30,2 Mio. € (Q1‘24: 22,0) Mio. €, Bereinigte EBITDA-Marge von 28% (Q1‘24: 27%)

Bereinigtes EBIT steigt um 40% auf 23,3 Mio. € (Q1‘24: 16,6), Bereinigte EBIT-Marge von 21% (Q1‘24: 20%)

Bereinigtes Nettoergebnis steigt um 30% auf 4,1 (Mio. € Q1‘24: 3,1) Mio. €

Posten, die die Vergleichbarkeit beeinträchtigen, wirken sich mit 2,7 Mio. € (Q1‘24: 1,8) negativ auf das EBITDA aus, vor allem einmalige Rechts- und Beratungskosten, aktienbasierte Vergütung und Währungsumrechnungseffekte

Der Operative Cash Flow beläuft sich auf 0,3 Mio. € (Q1‘24: 9,1)

Die Nettoverschuldung beträgt 375,9 Mio. € (Q1‘24: 318,8)

Der bereinigte Verschuldungsgrad von 2,5x (Q1‘24: 3,2x)

Die liquiden Mittel belaufen sich auf 123,3 Mio. € (Q1‘24: 124,7)

Die Bilanzsumme beträgt 1.177 Mio. € (Q1‘24: 1.024)

Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 37% (Q1‘24: 36%)

Das Ergebnis je Aktie (EPS) beträgt 0,00 € (Q1‘24: 0,00)

Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) beträgt 0,02 (Q1‘24: 0,02) €

ZITAT DES CEO

"Wir freuen uns über ein weiteres starkes Quartal mit einem Umsatzwachstum von 32% und weiteren Marktanteilsgewinnen, während wir unsere EBITDA-Marge weiter ausbauen und unser EBITDA um 37% steigern konnten.

Das Wachstum im ersten Quartal wurde erneut hauptsächlich durch eine starke Dynamik bei den Neukunden getragen. Im Vergleich zum Vorjahr konnten wir mehr als 350 neue große Softwarekunden gewinnen (+51% gegenüber dem Vorjahr). Mit einem Anstieg der Ad Impressions um 24 % im Vergleich zum Vorjahr haben wir die Stärke unserer Lösungen und die Skalierbarkeit unserer Plattform unter Beweis gestellt. Insgesamt verzeichneten wir in diesem Quartal ein starkes organisches Wachstum von 16 % im Vergleich zum Vorjahr.

Sowohl unsere Nachfrage- als auch unsere Angebotsseite entwickeln sich gut, während wir uns auch weiterhin auf Produktinnovationen in den Bereichen ID-less, KI, Targeting und Measuring konzentrieren. Wir investieren in weiteres Wachstum auch in der Zukunft, indem wir eine beträchtliche Anzahl neuer Sales Manager einstellen und insbesondere auf der Marken- und Agenturseite Unterstützung anbieten. Außerdem haben wir mit der letzten Phase der Plattformintegration begonnen, in der wir unsere Supply Side-Plattformen und unsere Demand Side-Plattformen in einer integrierten Plattform zusammenführen, was gegen Ende des Jahres zu höherer Effizienz, besserer Skalierbarkeit und niedrigeren Kosten führen wird.

In unserem Ausblick für 2025 bleiben wir zuversichtlich, dass wir unseren Wachstumskurs fortsetzen werden. Wir streben ein Umsatzwachstum von 21 bis 29% an, das auf unseren starken organischen Wachstumstreibern beruht, gehen aber von einer gewissen makroökonomischen Unsicherheit aus.

Verve wird noch effizienter, verfügt über ein starkes Produktangebot und skaliert seinen Umsatz weiter, so dass wir für fortgesetztes Wachstum gut aufgestellt sind", kommentiert Remco Westermann, CEO der Verve Group SE.

ZENTRAL KENNZAHLEN

PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025

Anmerkungen: (1) Alle Definitionen sind im Zwischenbericht Q1 2025 auf Seite 16 zu finden. (2) Posten, die die Vergleichbarkeit beeinträchtigen, wirken sich mit 2,7 (1,8) Mio. € negativ auf das EBITDA aus und setzen sich hauptsächlich aus einmaligen Rechts- und Beratungskosten, aktienbasierten Vergütungen und Währungsumrechnungseffekten zusammen.

Der Q1-Bericht 2025 ist auf der Unternehmenswebsite von Verve im Bereich Investor Relations unter https://investors.verve.com/investor-relations/financial-reports-and-presentations/ verfügbar.



INVESTORENPRÄSENTATION 10:00 MESZ, 28. MAI 2025

Verve lädt Investoren zur Präsentation der Ergebnisse des 1. Quartals 2025 durch Remco Westermann (CEO) und Christian Duus (CFO) um 10:00 Uhr MESZ ein. Die Präsentation wird in englischer Sprache gehalten und ist auch als On-Demand-Version auf der Website des Unternehmens verfügbar: www.investors.verve.com.

Zur Teilnahme per Webcast besuchen Sie bitte die Website:

https://verve-group.events.inderes.com/q1-report-2025/register

Wenn Sie per Telefon teilnehmen und Fragen stellen möchten, registrieren Sie sich bitte unter dem folgenden Link:

https://conference.inderes.com/teleconference/?id=50052197

Verantwortliche Parteien

Bei diesen Informationen handelt es sich um Insiderinformationen, die die Verve Group SE gemäß der (EU) Marktmissbrauchsverordnung 596/2014 veröffentlichen muss. Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden durch die Vermittlung der unten genannten verantwortlichen Person zur Veröffentlichung zu dem von Verves Nachrichtenverteiler EQS Newswire bei der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegebenen Zeitpunkt bekannt gegeben. Die unten genannte verantwortliche Person kann für weitere Informationen kontaktiert werden.

Kontakt:

Verve Gruppe SE

Humlegårdsgatan 19 A

114 46 Stockholm, Schweden

Ingo Middelmenne

Head of European Investor Relations

+49 174 90 911 90

ingo.middelmenne@verve.com

Sören Barz

VP Corp. Communications & Strategic Initiatives

+49 170 376 9571

soeren.barz@verve.com

Über Verve

Die Verve Group SE ("Verve" oder das "Unternehmen", ISIN: SE0018538068) betreibt eine hochmoderne Werbesoftware-Plattform, die Werbetreibende, die digitale Werbeflächen kaufen möchten, mit Publishern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren. Unter dem Motto "Let's make media better" konzentriert sich das Unternehmen darauf, mit verantwortungsvollen Werbelösungen bessere Ergebnisse für Marken, Agenturen und Publisher zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf neuen Medienkanälen liegt. Verve konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Technologien für zielgerichtete Werbung, ohne sich auf Identifikatoren wie Cookies oder IDFA (Identifier for Advertisers) zu verlassen. Darüber hinaus fördert die Plattform die direkte Zusammenarbeit zwischen Werbetreibenden und Publishern und macht so Zwischenhändler überflüssig, was die Effizienz erhöht. Verve ist hauptsächlich in Nordamerika und Europa tätig und als Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer 517100-0143). Die Aktien des Unternehmens sind am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) und am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert. Verve hat eine ausstehende Anleihe, die an der Nasdaq Stockholm unter der ISIN SE0023848429 notiert ist. Der zertifizierte Berater des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; Kontaktinformationen: info@fnca.se

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen der Gesellschaft in Bezug auf die künftigen Betriebsergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Leistung, die Aussichten, das erwartete Wachstum, die Strategien und Möglichkeiten sowie die Märkte, in denen die Gesellschaft tätig ist, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "können", "planen", "schätzen", "werden", "sollten", "könnten", "anstreben" oder "könnten" oder jeweils deren Verneinung oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl die Gesellschaft davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, kann es keine Zusicherung geben, dass sie eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Da diese Aussagen auf Annahmen oder Schätzungen beruhen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate aufgrund zahlreicher Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen. Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Gesellschaft garantiert nicht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, frei von Fehlern sind, und die Leser dieser Pressemitteilung sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verlassen. Die Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die hier ausdrücklich oder implizit enthalten sind, gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weder die Gesellschaft noch irgendjemand sonst verpflichtet sich, zukunftsgerichtete Aussagen zu überprüfen, zu aktualisieren, zu bestätigen oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die im Zusammenhang mit dem Inhalt dieser Pressemitteilung eintreten, es sei denn, dies ist gesetzlich oder durch geltende Börsenvorschriften vorgeschrieben.

