EQS-News: Hypoport Tochter Europace launcht Datenportal zur Immobilienfinanzierung Deutschland

Berlin, 24. April 2025: Die Hypoport-Tochter Europace, Deutschlands führende Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierung und Bausparprodukte, veröffentlicht heute sein neues, interaktives Datenportal zur privaten Immobilienfinanzierung in Deutschland. Das Portal liefert die wichtigsten Zahlen zum privaten Immobilienfinanzierungsmarkt und richtet sich an Vertreter der Branche, wie Banken oder Finanzvertriebe, aber auch an Journalisten, Verbände, Wohnungsunternehmen oder Wissenschaftsinstitutionen sowie an Verbraucher mit Interesse an Wohnimmobilienfinanzierung.

Das neue Datenportal zeigt aktuelle Durchschnittwerte von Kennzahlen zur Wohnimmobilienfinanzierung, wie beispielsweise Zinssatz, Finanzierungsrate, Tilgungssatz, Darlehenssumme, Beleihungsauslauf oder Zinsbindung auf monatlicher Basis inkl. kurzfristiger Entwicklung gegenüber dem Vormonat. Zudem liefert das Dashboard einen Überblick zur Entwicklung dieser und weiterer Kennzahlen wie Verwendungszweck, Objektarten, Immobiliennutzungsarten und Energieeffizienzklassen sowie Sondertilgungsoptionen und Finanzierungsarten von 2003 bis heute. Die Daten beruhen auf den abgeschlossenen Finanzierungsvorgängen auf Europace, Deutschlands führender Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierung und Bausparprodukte.

Ronald Slabke, CEO von Hypoport freut sich über das neu geschaffene Tool: „Aufgrund des dezentralen und fragmentierten Gesamtmarktes war die zugängliche Datenlage zur privaten Wohnimmobilienfinanzierung in Deutschland bisher entweder von geringer Qualität oder veraltet. Aufgrund der breiten und zuverlässigen Datengrundlage von Europace veröffentlichen wir ab sofort die relevantesten Daten für Verbraucher, Journalisten, Wissenschaftler und Branchenexperten. Wir versuchen somit in mitunter emotionalen Zeiten diesen Nutzergruppen eine sachliche Datengrundlage für bieten.“



Das Datenportal Immobilienfinanzierung finden Sie unter www.europace.de/datenportal .



Über die Hypoport SE

Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 2.000 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Wohnungs- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in drei operative Segmente: Real Estate & Mortgage Platforms, Financing Platforms und Insurance Platforms.

Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für private Immobilienfinanzierungen. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Finanzvertriebe. Neben Europace fördern die Joint Ventures Finmas (Sparkassenorganisation), Genopace (Genossenschaftlicher Verbund), Starpool (Deutsche Bank) und Baufinex (Bausparkasse Schwäbisch Hall) das Wachstum des Kreditmarktplatzes in unterschiedlichen Zielgruppen. Mit Dr. Klein gehört das größte Franchisesystem für die anbieterunabhängige Beratung von Verbrauchern zu Immobilienfinanzierungen ebenso zum Segment. Der Maklerpool Qualitypool, die Vermarktungsplattform für bankverbundene Immobilienmakler FIO und die Immobilienbewertungsplattform Value AG ergänzen die Wertschöpfungskette des privaten Immobilienerwerbs.

Das Segment Financing Platforms bündelt alle Technologie- und Beratungsunternehmen der Hypoport-Gruppe für Finanzierungsprodukte außerhalb der privaten Immobilienfinanzierung insbesondere in der Wohnungswirtschaft (Dr. Klein Wowi und FIO Finance), der Unternehmensfinanzierung (REM Capital) und im Ratenkredit (Europace).

Das Segment Insurance Platforms betreibt mit Smart Insur eine internetbasierte B2B-Plattform für tarifierbare Privat- und Gewerbeversicherungen unterstützt vom Maklerpool Qualitypool sowie dem Assekuradeur Sia. Das Angebot wird ergänzt um ePension, einer Plattform für betriebliche Vorsorgeprodukte und Corify, einer Plattform für die Ausschreibung und Verwaltung von Industrieversicherungen.

Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten.

Kontakt:

Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

E-Mail: ir@hypoport.de



Hypoport SE

Heidestraße 8

10557 Berlin

www.hypoport.de



Finanzkalender 2025:

10.03.2025: Jahresergebnis 2024 (vorläufig)

24.03.2025: Jahresergebnis 2024 (final)

12.05.2025: Q1 Zwischenmitteilung

03.06.2025: Hauptversammlung

11.08.2025: Halbjahresbericht

10.11.2025: Q3 Zwischenmitteilung

Angaben zur Aktie:

ISIN DE 0005493365

WKN 549336

Börsenkürzel HYQ

