Norwegischer Staatsfonds schreibt Milliardenverlust - Tech-Aktien belasten

Oslo (Reuters) - Der norwegische Staatsfonds hat vor allem wegen des Wertverfalls von Technologiewerten einen Milliardenverlust eingefahren.

Das Minus belief sich im ersten Quartal auf 415 Milliarden Kronen (34,89 Milliarden Euro), wie der weltgrößte Staatsfonds am Donnerstag mitteilte. "Das Quartal war von erheblichen Marktschwankungen geprägt", sagte Nicolai Tangen, Geschäftsführer des Fondsverwalters Norges Bank Investment Management (NBIM). Er äußerte sich nicht dazu, wie sich die Marktturbulenzen im April auf die Investitionen ausgewirkt haben.

Der mit 1,7 Billionen Dollar größte Staatsfonds der Welt investiert die Einnahmen des norwegischen Staates aus der Öl- und Gasproduktion unter anderem in Aktien, Anleihen und Immobilien. Er gilt als Vorreiter bei ethischen Investitionen und hält Anteile an rund 8700 Unternehmen auf der ganzen Welt. Damit ist der Fonds im Besitz von 1,5 Prozent aller gelisteten Aktien. Laut Fondsangaben befand sich Ende 2024 mehr als die Hälfte seiner Vermögenswerte in den USA.

