Schweizer Börse rückt vor - Quartalsergebnisse helfen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat ihren Vormarsch am Donnerstag fortgesetzt.

Händler erklärten, die Anleger hofften auf eine Entspannung im Zollkonflikt. Am Mittwoch hatten sanftere Töne von US-Präsident Donald Trump in Richtung US-Notenbank und China die Risikolust der Investoren wiederbelebt. Für einen kleinen Lichtblick sorgte zudem der deutsche Ifo-Index: Die Stimmung in den Führungsetagen der Unternehmen in Deutschland hat sich im April trotz des Zollstreits überraschend verbessert. Auch von der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison kam Unterstützung. Der SMI gewann bis kurz vor Handelsschluss 1,1 Prozent auf 11.936 Punkte.

Von den 20 Standardwerten mussten einzig der Augenheilkonzern Alcon und der Rückversicherer Swiss Re Federn lassen. Der Hörgerätehersteller Sonova kletterte um 3,1 Prozent und war damit Spitzenreiter. Roche rückten fast zwei Prozent vor. Der Pharmakonzern startet in das laufende Jahr mit einem deutlichen Umsatzplus und bekräftigte seine Ziele. Auch der Nahrungsmittelriese Nestle verbuchte nach der Veröffentlichung des Zwischenberichts Kursgewinne. Bei den Nebenwerten kletterten Belimo zwölf Prozent. Der Umsatz des Heizungs- und Lüftungsausrüsters schnellte im ersten Quartal um 23,6 Prozent hoch. Belimo hob den Ausblick an.

(Bericht von Oliver Hirt; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)