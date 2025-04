GNW-News: Spryker von RetailTech Breakthrough als "E-Commerce-Lösung des Jahres 2025" ausgezeichnet

^BERLIN und NEW YORK, April 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spyker (https://spryker.com/), die führende Composable-Commerce-Plattform für anspruchsvolle Anwendungsfälle im B2B-Commerce, Enterprise Marketplaces und IoT Commerce, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen im Rahmen der 4. jährlichen RetailTech Breakthrough Awards mit dem Preis ?E-Commerce-Lösung des Jahres" ausgezeichnet worden ist. Das Programm wird von RetailTech Breakthrough durchgeführt, einer führenden unabhängigen Marktforschungsorganisation, die herausragende Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen im Bereich Einzelhandelstechnologie weltweit bewertet und auszeichnet. ?Einzelhändler und Unternehmen müssen sich in den heutigen volatilen Märkten schnell anpassen. Angesichts sich ändernder Kundenanforderungen, makroökonomischer Rahmenbedingungen und sich rasch weiterentwickelnder Technologien ist geschäftliche Agilität unerlässlich. Eine zukunftssichere, modular aufbaubare Plattform unterstützt Einzelhändler bei ihrem Wachstum und ihrer Weiterentwicklung unter diesen Bedingungen", so Boris Lokschin, Co-Founder und CEO von Spryker. ?Wir sind sehr stolz darauf, die Auszeichnung ?E-Commerce- Lösung des Jahres" von RetailTech Breakthrough entgegenzunehmen. Wir werden weiterhin ein möglichst flexibles digitales Einkaufserlebnis bieten, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr Geschäft mühelos aufzubauen und zu skalieren, neue Einnahmequellen zu erschließen und die Amortisationszeit zu verkürzen." Einzelhändler können ihre geschäftliche Agilität durch den Einsatz von Composable Commerce verbessern. Dieser Ansatz ermöglicht es ihnen, die für sie relevantesten Lösungen und Anwendungen von Drittanbietern auszuwählen, wodurch die Belastung der internen Technikteams reduziert wird und gleichzeitig personalisierte, wirkungsvolle Kundenerlebnisse ermöglicht werden. Durch die Vermeidung von Herstellerabhängigkeiten und die Anpassung von Technologie-Stacks gewinnen Einzelhändler die Flexibilität, innovativ zu sein und effizient zu skalieren. Mit Spryker können sie nahtlos in neue Märkte expandieren, die Gesamtbetriebskosten senken und bei Bedarf nach oben oder unten skalieren. Spryker bietet außerdem Tools und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen mehr aus ihren Investitionen in Composable Commerce herausholen und einen schnelleren ROI erzielen können. Spryker unterstützt seine Kunden mit einem erstklassigen Partner-Ökosystem, Composable Value Services sowie fachkundiger und geschäftlicher Beratung. Die Composable Value Services (https://spryker.com/press-releases/composable-value-services/) von Spryker bieten ein umfassendes Angebot an Tools, Ressourcen und kompetenter Unterstützung, um den Weg von der Einführung bis zum Erreichen der Geschäftsziele zu beschleunigen. ?Spryker bietet eine erstklassige, modular aufbaubare Commerce-Lösung, die Einzelhändlern die Agilität, Flexibilität und Innovationskraft bietet, die sie für ihren Erfolg benötigen. Während traditionelle Plattformen Innovation versprechen, zwingen sie Einzelhändler in der Regel in starre, monolithische Systeme", so Bryan Vaughn, Managing Director von RetailTech Breakthrough. ?Spryker macht monolithische Plattformen überflüssig. Mit Spryker können Sie das Wachstum und die Effizienz Ihres Unternehmens steigern und so bessere Geschäftsergebnisse erzielen. Spryker bietet eine vollständig komponierbare, cloudnative Commerce-Lösung, die auf Geschwindigkeit, Flexibilität und Skalierbarkeit ausgelegt ist und Unternehmen eine beispiellose Anpassungs- und Wachstumsfähigkeit ermöglicht." Die jährlichen RetailTech Breakthrough Awards haben zum Ziel, globale Innovatoren, die die Technologie im Einzelhandel revolutionieren, zu würdigen und zu feiern. Das RetailTech Breakthrough Awards-Programm führt eine umfassende Branchenanalyse herausragender Marktführer und Technologien durch, die Innovationen vorantreiben und die Zukunft des Einzelhandels gestalten. Das diesjährige Programm erhielt Tausende von Nominierungen aus mehr als 14 Ländern weltweit, was die globale Dynamik und den Einfluss der technologischen Fortschritte im Einzelhandel widerspiegelt. Über Spryker Spryker ist die weltweit führende modulare Commerce-Plattform für Unternehmen mit komplexen Anwendungsfällen, die Wachstum, Innovation und Differenzierung ermöglichen soll. Das benutzerfreundliche, bildschirmlose API-First-Modell von Spryker wurde speziell für anspruchsvolle Transaktionsgeschäfte entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, sich anzupassen, zu skalieren und schnell auf den Markt zu kommen, während sie gleichzeitig eine schnellere Amortisationszeit während ihrer gesamten digitalen Transformation erzielen. Als globaler Plattformführer für B2B- und B2C-Unternehmensmarktplätze, IoT-Commerce und Unified Commerce hat Spryker mehr als 150 globale Unternehmenskunden weltweit unterstützt und genießt das Vertrauen von Marken wie ALDI, Siemens, ZF Friedrichshafen und Ricoh. Spryker ist ein privates Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Berlin und New York, das von erstklassigen Investoren wie TCV, One Peak, Project A, Cherry Ventures und Maverick Capital unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter spryker.com (http://spryker.com/). Folgen Sie Spryker auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/spryker) und X (https://twitter.com/sprysys). Über RetailTech Breakthrough Das RetailTech Breakthrough Awards-Programm ist Teil von Tech Breakthrough (https://techbreakthrough.com/), einer führenden Marktinformations- und Anerkennungsplattform für globale Technologieinnovationen und -führerschaft. Es ist die erste Preis- und Anerkennungsplattform, die sich der Würdigung herausragender Einzelhandelsunternehmen, Dienstleistungen und Lösungen auf der ganzen Welt widmet. Die RetailTech Breakthrough Awards würdigen die Leistungen von Unternehmen und Produkten im Bereich Einzelhandelstechnologie in Kategorien wie Store Management, digitale Displays, Kassensysteme, Mitarbeitertools, intelligente Umkleidekabinen und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter retailtechbreakthrough.com (https://retailtechbreakthrough.com/). Tech Breakthrough LLC empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Anerkennungsprogrammen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit Auszeichnungen zu wählen. Die Anerkennung durch Tech Breakthrough LLC besteht aus den Meinungen der Organisation Tech Breakthrough LLC und sollte nicht als Tatsachenbehauptung ausgelegt werden. Tech Breakthrough LLC lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf dieses Anerkennungsprogramm ab, einschließlich jeglicher Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/000731e7- 17b4-4248-94cb-bdb5064b2c99 °