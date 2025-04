Active Ownership: HelloFresh SE schlägt Florian Schuhbauer als Kandidat für den Aufsichtsrat vor

EQS-Media / 28.04.2025 / 15:45 CET/CEST



Grevenmacher, Luxemburg, 28. April 2025 – Florian Schuhbauer, Gründungspartner und Co-CIO der unabhängigen, eigentümergeführten Beteiligungsgesellschaft Active Ownership, wurde vom Aufsichtsrat der HelloFresh SE (ISIN DE000A161408) als Kandidat für den Aufsichtsrat in der heute veröffentlichten Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2025 der HelloFresh SE vorgeschlagen. Die Hauptversammlung der HelloFresh SE wird am 6. Juni 2025 stattfinden. Active Ownership ist mit seiner Beteiligung von aktuell 7,7% der Aktien größter Einzelaktionär der HelloFresh SE.

Florian Schuhbauer sagte: „HelloFresh verfügt über ein signifikantes Wertsteigerungs-potenzial. Wir unterstützen das Management dabei, dieses Potenzial zu realisieren. Mit dem kommunizierten Effizienzprogramm wurden dazu bereits wichtige Weichen gestellt. Als größter Einzelaktionär befürworten wir die Strategie von HelloFresh, sich zu einem führenden “Digital First“ Fast Moving Consumer Goods Unternehmen zu entwickeln und seine Profitabilität nachhaltig zu stärken. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir die Mitaktionäre der HelloFresh SE das Vertrauen schenkten und mich in den Aufsichtsrat der HelloFresh SE wählten. Dies würde mir die Chance geben, gemeinsam mit meinen zukünftigen Aufsichtsratskollegen aktiv dazu beizutragen, dass der Vorstand der HelloFresh SE die Gesellschaft positiv weiterentwickeln kann.“

Florian Schuhbauer verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Kapitalmarkt, der Logistikbranche und der Transformation sowie Skalierung internationaler Unternehmen in einer Vielzahl von Sektoren inklusive D2C Online-Geschäftsmodellen. Bevor er 2014 Active Ownership zusammen mit Klaus Röhrig gründete, war er unter anderem mehrere Jahre in leitenden Funktionen bei DHL, zuletzt als CFO DHL Global Mail USA, sowie als Partner bei verschiedenen Private Equity Unternehmen tätig.

Active Ownership befürwortet die von der HelloFresh SE veröffentlichten Beschlussvorschläge für die ordentliche Hauptversammlung 2025 und plant deshalb, mit allen von ihr gehaltenen Aktien sämtlichen Beschlussvorschlägen zuzustimmen.

Über Active Ownership

Active Ownership ist eine unabhängige, eigentümergeführte Beteiligungsgesellschaft, die signifikante Anteile an mittelständischen börsennotierten Unternehmen vorwiegend in Kontinentaleuropa und Skandinavien erwirbt. Mit Büros in Frankfurt, Wien, Luxemburg und Stockholm und einem verwalteten Vermögen von rund 1,5 Mrd. Euro setzt sich Active Ownership als engagierter Miteigentümer dafür ein, das volle Potenzial seiner Beteiligungen in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat und dem Management zu realisieren. Die Beteiligungsgesellschaft unterstützt Unternehmen sowohl durch die Bereitstellung von neuem Wachstumskapital als auch im Rahmen von Aufsichtsrats- und Beratungsmandaten. Zu den Investoren von Active Ownership gehören vorwiegend Endowment und Sovereign Wealth Funds, Family Offices und weitere institutionelle Investoren.

www.activeownership.lu

Pressekontakt:

Charles Barker Corporate Communications GmbH

Tobias Eberle, Peter Steiner

069/794090-24 /-27

aoc@charlesbarker.de

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Active Ownership Capital S.à r.l.

Schlagwort(e): Finanzen

28.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2125678 28.04.2025 CET/CEST