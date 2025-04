EQS-News: HelloFresh SE beruft ordentliche Hauptversammlung 2025 ein und schlägt Aufsichtsratskandidaten vor

EQS-News: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Sonstiges

HelloFresh SE beruft ordentliche Hauptversammlung 2025 ein und schlägt Aufsichtsratskandidaten vor



28.04.2025 / 15:28 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, 28. April 2025 – Die HelloFresh SE ("Gesellschaft") hat heute die Einberufung für ihre ordentliche Hauptversammlung 2025 veröffentlicht, die am 6. Juni 2025 um 10 Uhr (MESZ) in virtueller Form stattfinden wird. Neben den regelmäßigen Tagesordnungspunkten (Vorlage der Abschlüsse, Verwendung des Bilanzgewinns, Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, Bestellung des Abschlussprüfers, Billigung des Vergütungsberichts, Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung sowie Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Abhaltung der Hauptversammlung in virtueller Form) schlägt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung ein neues Vergütungssystem für den Vorstand der Gesellschaft zur Billigung vor, um die Vergütungsstruktur noch stärker an der aktuellen Strategie der Gesellschaft und den Interessen ihrer Aktionäre zu orientieren sowie an aktuelle Marktentwicklungen anzupassen.

Zudem schlagen der Vorstand und der Aufsichtsrat der Hauptversammlung die Erweiterung des Aufsichtsrats von derzeit fünf auf sechs Mitglieder vor. Da die Amtszeit aller derzeitigen fünf Aufsichtsratsmitglieder turnusmäßig mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung endet, schlägt der Aufsichtsrat der Haupversammlung die Wahl von sechs Aufsichtsratsmitgliedern mit einer Amtszeit von jeweils zwei Jahren vor. Neben den bisherigen Mitgliedern John H. Rittenhouse (der wiederum als Vorsitzender des Aufsichtsrats vorgeschlagen wird) und Michael Roth werden die Herren Florian Schuhbauer, Oliver Tant und Arjan Dijk sowie Frau Melissa Kirmayer Eamer als neue Mitglieder zur Wahl in den Aufsichtsrat der Gesellschaft vorgeschlagen.

Florian Schuhbauer ist Co-CIO und Gründungspartner von Active Ownership Corporation S.àr.l. („AOC“), einer unabhängigen, eigentümergeführten Investment-Firma, die der größte Einzelaktionär der Gesellschaft ist und derzeit 7,7 % der Aktien der Gesellschaft hält. Florian Schuhbauer verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Kapitalmarkt, der Logistikbranche und der Transformation sowie Skalierung internationaler Unternehmen in einer Vielzahl von Sektoren inklusive D2C Online-Geschäftsmodellen. Vor Active Ownership war er unter anderem mehrere Jahre in leitenden Funktionen bei DHL, zuletzt als CFO DHL Global Mail USA, sowie als Partner bei verschiedenen Private Equity Unternehmen tätig. Oliver Tant war zwischen 1982 und 2013 in verschiedenen Positionen bei KPMG in London tätig, zuletzt als Vice Chairman. Im Jahr 2013 wechselte er als Group Chief Financial Officer zu Imperial Brands und hielt diese Position bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2021 inne. Derzeit ist er als selbständiger Berater tätig. Arjan Dijk, der derzeit ebenfalls als selbständiger Berater tätig ist, war bis März 2025 Chief Marketing Officer bei Booking.com. Bevor er zu Booking.com kam, war Herr Dijk über zehn Jahre als Vice President of Global Marketing bei Google tätig. Seine Karriere umfasst zudem auch wichtige Funktionen bei Capital One in Europa, wo er als Director of Marketing und Mitglied des Executive Leadership Teams tätig war, sowie bei Unilever. Melissa Kirmayer Eamer ist Unternehmerin und Führungskraft mit Erfahrung in der Führung von Unternehmen in verschiedenen Stadien, von frühen Startups bis hin zu Großunternehmen. So war sie insbesondere zwischen 2000 und 2019 in unterschiedlichen Führungspositionen für Amazon tätig, zuletzt als Vice President of Amazon Devices. Melissa Kirmayer Eamer ist derzeit als selbständige Beraterin tätig.

Über HelloFresh

Die HelloFresh Gruppe ist eine globale Food Solutions Gruppe und der weltweit führende Anbieter von Kochboxen. Die HelloFresh Gruppe bietet ihre Produkte unter acht verschiedenen Marken an und versorgt ihre Kundinnen und Kunden mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln und Rezepten für unterschiedliche Anlässe. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ist in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Italien, Irland und Spanien tätig. Im Jahr 2024 lieferte die HelloFresh Gruppe knapp 1 Milliarde Mahlzeiten aus. Die HelloFresh SE ging im November 2017 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Die HelloFresh Gruppe hat Büros in Berlin, Saarbrücken, New York, Chicago, Boulder, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris, Kopenhagen, Mailand, Dublin und Barcelona.

DISCLAIMER:

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der HelloFresh SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der HelloFresh SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

