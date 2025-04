Merz will völlige Zollfreiheit zwischen EU und USA

Berlin (Reuters) - CDU-Chef Friedrich Merz plädiert dafür, dass sich die EU und die USA auf den Abbau aller Zölle einigen.

"Ich möchte nicht, dass wir in einen offenen Handelskrieg eintreten mit den Vereinigten Staaten von Amerika und mit der Volksrepublik (China)", sagte der designierte Kanzler am Montag auf dem kleinen CDU-Bundesparteitag. Er plädiere dafür, dass die EU den USA anbiete, "dass wir am besten auf Null gehen, bei allen Zollsätzen". Außerdem wolle er, dass die gegenseitige Anerkennung von technologischen Standards stark ausgebaut werde. Was spreche dagegen, technologische Standards in Amerika und in Europa gegenseitig so weit anzuerkennen, dass man auf "umfassende technologische Prüfungen" verzichten könne, damit Produkte auf den jeweils anderen Markt gelangen könnten.

