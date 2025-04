EQS-News: PVA TePla erweitert Portfolio an hochpräzisen Metrologiesystemen durch Zukauf

EQS-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

PVA TePla erweitert Portfolio an hochpräzisen Metrologiesystemen durch Zukauf



29.04.2025 / 08:21 CET/CEST

Innovativer Anbieter von lichtmikroskopischen Systemen für die Analyse von Oberflächen und Schichtdicken ergänzt das PVA TePla Portfolio mit hochpräzisen Inspektionstechnologien für die Halbleiterindustrie und weitere Branchen

DIVE imaging systems wird rückwirkend zum 1. Januar 2025 Teil der PVA TePla Gruppe

CEO Jalin Ketter: „Mit der innovativen Technologie zur optischen Materialanalyse ist DIVE die ideale Ergänzung zu unseren bestehenden Messsystemen.“

Wettenberg, 29. April 2025. Die PVA TePla AG hat rückwirkend zum 1. Januar 2025 die DIVE imaging systems GmbH erworben. Das Unternehmen bietet eigens entwickelte innovative Lösungen für die industrielle Qualitätskontrolle und Prozessoptimierung. Mit der Integration von DIVE erweitert PVA TePla das Portfolio mit weiteren Technologien für die hochpräzise, schnelle und zerstörungsfreie Inspektion. Damit stärkt der führende Anbieter von High-Tech-Lösungen in den Bereichen Material- und Messtechnik erneut seine technologische Spitzenposition im Metrologie-Bereich und ebnet den Weg für weiteres Wachstum in diesem Zukunftsmarkt.

„Die Integration der DIVE imaging systems GmbH ist ein weiterer Baustein auf unserem Wachstumspfad, bei dem wir einen starken Fokus auf unser Metrologie-Geschäft legen“, sagt Jalin Ketter, CEO von PVA TePla. „Mit der innovativen Technologie zur optischen Materialanalyse ist DIVE die ideale Ergänzung zu unseren bestehenden Messsystemen.“

DIVE, ein Akronym für „Digital Vision Experts“, wurde im März 2023 als Ausgründung des Fraunhofer-Instituts für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS) gegründet und hat seinen Sitz in Radeberg nahe Dresden. Die hauseignen Entwicklungen von lichtbasierten und von Künstlicher Intelligenz unterstützen Messtechniken erlauben eine präzise und zerstörungsfreie Materialanalyse von Schlüsselkomponenten für die Herstellung beispielsweise von Microchips oder Brennstoffzellen. Damit können unter anderem Oberflächenbeschaffenheiten untersucht, Schichtdicken bestimmt sowie Defekte und Verunreinigungen erkannt werden.

„Unsere Hyperspectral Vision Technologie stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Qualitätssicherung von verschiedenen Materialien und Bauteilen dar. Durch die Kombination von Hyperspektral-Sensorik mit Künstlicher Intelligenz ermöglichen wir die Effizienz und Qualität in vielen verschiedenen Produktionsbereichen zu steigern“, sagt Dr. Philipp Wollmann, Geschäftsführer von DIVE. „Mit der umfangreichen Expertise in der Metrologie und bei der Prozessautomatisierung ist PVA TePla die ideale Heimat für uns, um unsere Technologien weiterzuentwickeln und in die industrielle Anwendung zu überführen.“

Die Technologie von DIVE wird bereits in mehreren Branchen eingesetzt. So zum Beispiel in der Halbleiter-, Energie- und Automobilindustrie. Darüber hinaus eignet sie sich für zahlreiche weitere Anwendungsbereiche, bei denen Oberflächen und Schichtdicken inspiziert werden müssen.

Über PVA TePla

PVA TePla ist ein führendes Spitzentechnologie-Unternehmen für Material- und Messtechnik. Der 1991 gegründete Systemanbieter entwickelt und produziert maßgeschneiderte Lösungen für hochpräzise Materialherstellung, -veredelung und -bearbeitung (Material Solutions) sowie Anlagen zur Inspektion von Material und Bauteilen durch akustische, nass-chemische und optische Verfahren (Metrology).

PVA TePla betreibt mit seinem Technology Hub ein Innovationszentrum für die marktorientierte Forschung und Entwicklung von Material und Werkstoffen der Zukunft. Darüber hinaus bedient das Unternehmen mit seiner internen Forschung und Entwicklung auch hochspezifische individuelle Kundenanforderungen.

Lösungen der PVA TePla Gruppe werden sehr früh in der Wertschöpfungskette von Produkten und Technologien angewendet. Sie adressieren die globalen Herausforderungen in den Megatrends Digitalisierung, Dekarbonisierung und Mobilität.

PVA TePla ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika international aufgestellt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz im hessischen Wettenberg und beschäftigt weltweit rund 900 Mitarbeitende. Die Aktien der PVA TePla AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN DE0007461006, WKN 746100).

Kontakt:

Dr. Gert Fisahn

Investor Relations

+49(0)641/68690-400

gert.fisahn@pvatepla.com

Sebastian Gonsior

Investor Relations

+49 (641) 68690-419

sebastian.gonsior@pvatepla.com

29.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

