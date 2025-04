Aktien Europa Schluss: EuroStoxx knapp im Minus - Besiegelt schwachen April

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An einem Tag gespickt mit vielen Unternehmenszahlen hat sich der EuroStoxx am Mittwoch nahe dem Vortagsniveau aus dem Handel verabschiedet. Schwankungen am Nachmittag, die ihn mit den US-Börsen zeitweise klar ins Minus drückten, konnte er letztlich fast wieder ausgleichen. Zum Schluss stand mit 5.160,22 Punkten ein dünner Abschlag von 0,03 Prozent auf der Kurstafel.

Vom Zollkrieg des US-Präsidenten Donald Trump geprägt, hat der Leitindex der Eurozone im April 1,7 Prozent an Wert verloren. Eine Erholung vom Monatstief um fast 14 Prozent beweist aber, dass nach der anfänglichen Nervosität viel Boden schon wiedergutgemacht wurde. Mehr als Hoffnung, dass es in den Verhandlungen Fortschritte gibt, können Anleger aber nach wie vor nicht einpreisen. Mit Trumps Konflikten verbundene Konjunktursorgen blieben am Mittwoch wegen schwacher US-Wirtschaftsdaten präsent. Auch die Unternehmen müssen sich zunehmend mit den Auswirkungen befassen.

Außerhalb des Euroraums legte der Schweizer SMI um 0,42 Prozent auf 12.116,98 Punkte zu. Der britische FTSE 100 erhöhte sich um 0,37 Prozent auf 8.494,85 Punkte./tih/zb