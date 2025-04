dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Die Erholungsrally im Dax nähert sich am Mittwoch wohl der Marke von 22.500 Punkten. Gut zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,3 Prozent im Plus auf 22.491 Punkte. Damit bleibt der Rekord vom März bei 23.476 Punkten fest im Visier. Im nun endenden April liegt der Dax gut ein Prozent im Plus, nachdem er infolge des von den USA losgetretenen Zollkonflikts zwischenzeitlich auf Monatssicht fast 17 Prozent verloren hatte. Damit hatte er auch seinen kompletten Jahresgewinn abgegeben, der inzwischen wieder bei fast 13 Prozent liegt. Die ersten Dax-Werte haben inzwischen sogar neue Höchststände erreicht.

USA: - ERHOLUNG GEHT WEITER - Die Anleger haben sich am Dienstag am US-Aktienmarkt nach einem holprigen Start für weiteren Optimismus entschieden. Marktteilnehmer mussten eine Flut an Quartalsbilanzen auswerten und taten sich nur im frühen Handel schwer damit, aus diesen im Gesamtbild klare Schlüsse zu ziehen. Im Verlauf knüpften die Indizes mit wachsenden Gewinnen an ihre jüngste Erholung an. Allen voran galt dies für den Dow Jones Industrial , der mit einem Anstieg um 0,75 Prozent auf 40.527,62 Punkte seinen sechsten Gewinntag in Folge verbuchte.

ASIEN: - LEICHTE KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei-Index stieg im späten Handel nach der Feiertagspause am Vortag um 0,2 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,2 Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien legte um 0,1 Prozent zu. Positive Vorgaben aus den USA und Erleichterungen im Zollstreit für Autobauer sorgten für Rückenwind.

DAX 22.425,83 0,69% XDAX 22.532,73 0,99% EuroSTOXX 50 5.161,90 -0,17% Stoxx50 4.389,65 0,24% DJIA 40.527,62 0,75% S&P 500 5.560,83 0,58% NASDAQ 100 19.544,95 0,61%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 131,48 0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1373 -0,11% USD/Yen 142,53 0,14% Euro/Yen 162,04 0,00%

BITCOIN:

Bitcoin 94.981 0,74% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 63,49 -0,76 USD WTI 59,60 -0,82 USD

/jha/