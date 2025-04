EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger mit kräftiger Nachfrage im ersten Quartal 2025

EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger mit kräftiger Nachfrage im ersten Quartal 2025



30.04.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dräger mit kräftiger Nachfrage im ersten Quartal 2025

Auftragseingang übertrifft hohen Vorjahreswert

Umsatz annähernd auf Vorjahresniveau

Knapp positives operatives Ergebnis

Lübeck – Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat ihren Auftragseingang im ersten Quartal 2025 dank einer kräftigen Nachfrage gesteigert. Mit rund 861 Mio. Euro übertraf der Auftragseingang den hohen Vorjahreswert um etwa 50 Mio. Euro (3 Monate 2024: 810,8 Mio. Euro). Der Umsatz erreichte mit rund 730 Mio. Euro annähernd das Vorjahresniveau (3 Monate 2024: 735,8 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag in dem saisonal schwachen ersten Quartal bei 0,4 Mio. Euro (3 Monate 2024: 15,1 Mio. Euro). Die EBIT-Marge belief sich auf 0,1 Prozent (3 Monate 2024: 2,0 Prozent).

„Gemessen am Ordervolumen war das erste Quartal 2025 für uns das beste erste Quartal seit dem Rekordjahr 2020“, sagt Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG. „Das zeigt: Unsere ,Technik für das Leben‘ ist weiterhin sehr gefragt.“

Steigende Nachfrage in beiden Segmenten

Der Auftragseingang im Konzern ist im ersten Quartal 2025 währungsbereinigt um 6,1 Prozent auf 860,8 Mio. Euro gestiegen (3 Monate 2024: 810,8 Mio. Euro), insbesondere wegen des deutlichen Wachstums in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA). In den Regionen Amerika und Asien-Pazifik (APAC) legte die Nachfrage ebenfalls zu.

Im Segment Medizintechnik erhöhte sich der Auftragseingang nach einem Rückgang im Vorjahresquartal währungsbereinigt um 4,2 Prozent auf 473,7 Mio. Euro (3 Monate 2024: 453,7 Mio. Euro). Grund hierfür war eine höhere Nachfrage in fast allen Produktbereichen.

Im Segment Sicherheitstechnik stieg der Auftragseingang währungsbereinigt um 8,4 Prozent auf 387,1 Mio. Euro (3 Monate 2024: 357,2 Mio. Euro). Hauptwachstumstreiber war der Bereich Engineered Solutions, der sein Ordervolumen aufgrund der hohen Nachfrage in fast allen Regionen verdoppelte. Der Auftragseingang für Gasmessgeräte, Atem- und Personenschutzprodukte sowie Alkoholmesstechnik legte ebenfalls signifikant zu.

Leichter Umsatzrückgang in beiden Segmenten

Im Segment Medizintechnik ging der Umsatz im ersten Quartal 2025 währungsbereinigt um 1,6 Prozent auf 413,1 Mio. Euro zurück (3 Monate 2024: 417,4 Mio. Euro). Dabei stand einem Wachstum in den Regionen APAC und Deutschland ein Rückgang in den Regionen EMEA und Amerika gegenüber.

Im Segment Sicherheitstechnik lag der Umsatz mit einem währungsbereinigten Rückgang von 0,6 Prozent auf 317,2 Mio. Euro in etwa auf dem Vorjahresniveau (3 Monate 2024: 318,4 Mio. Euro). In der Region APAC stiegen die Erlöse deutlich an. Die Regionen Deutschland und Amerika verzeichneten ebenfalls einen Umsatzanstieg. Dies konnte den Rückgang in der Region EMEA jedoch nicht kompensieren.

Ergebnis positiv, aber unter Vorjahr

Die Bruttomarge erhöhte sich im ersten Quartal 2025 auf 45,8 Prozent (3 Monate 2024: 45,3 Prozent). Margentreiber war die Sicherheitstechnik mit einem Anstieg um 2,2 Prozentpunkte.

Unsere Funktionskosten lagen währungsbereinigt 4,7 Prozent über dem Vorjahresquartal. Hauptgrund hierfür war der Anstieg der Personalaufwendungen, unter anderem infolge einer tariflich bedingten Einmalzahlung für Beschäftigte in Deutschland.

Aufgrund des geringeren Umsatzvolumens und der gestiegenen Funktionskosten lag das EBIT im ersten Quartal 2025 bei 0,4 Mio. Euro und erreichte damit nicht den Vorjahreswert (3 Monate 2024: 15,1 Mio. Euro). Die EBIT-Marge belief sich auf 0,1 Prozent (3 Monate 2024: 2,0 Prozent).

Jahresprognose bestätigt

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Dräger unverändert einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 1,0 bis 5,0 Prozent und eine EBIT-Marge von 3,5 bis 6,5 Prozent. Die möglichen Auswirkungen der US-Zollpolitik auf unsere Geschäftsentwicklung sind derzeit noch nicht absehbar und daher nicht in unserer Prognose berücksichtigt. Dies beinhaltet auch mögliche Auswirkungen von Wechselkurseffekten.

„Die hohe Nachfrage nach unserer ,Technik für das Leben‘ stimmt uns zuversichtlich, den saisonal bedingten Umsatzrückstand im Verlauf des Geschäftsjahres wieder aufzuholen“, so Stefan Dräger.

Weiterführende Informationen im Finanzbericht unter www.draeger.com.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Dräger-Konzerns. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen, und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen (inkl. alternative Leistungskennzahlen) finden Sie auf unserer Unternehmenswebseite www.draeger.com in unserer Investor-Relations-Rubrik.

30.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2126676 30.04.2025 CET/CEST