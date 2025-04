EQS-News: Knorr-Bremse Hauptversammlung beschließt Dividendenerhöhung von 7 Prozent und wählt Stephan Sturm in den Aufsichtsrat

EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hauptversammlung bestätigt erhöhte Dividende: Ausschüttungssumme erreicht rund 282 Mio. EUR

Stephan Sturm als Vertreter der Heinz Hermann Thiele Familienstiftung neu in das Kontrollgremium gewählt



München, 30. April 2025 – Auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der Knorr-Bremse AG folgten die Aktionärinnen und Aktionäre dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,75 EUR je dividendenberechtigte Stückaktie (161.200.000 Aktien) auszuschütten. Dies entspricht einer Steigerung um rund 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr (1,64 EUR je Aktie). Die Ausschüttungssumme beträgt somit rund 282 Mio. EUR. Die damit einhergehende diesjährige Anhebung der Ausschüttungsquote auf rund 60 Prozent trägt dem Umstand Rechnung, dass nicht-cashwirksame Sondereffekte den Konzernjahresüberschuss geschmälert haben. Die Aktionäre erhalten damit eine Dividende, die die sehr gute operative Performance des Unternehmens widerspiegelt und die abzüglich der Sondereffekte die langfristige Dividendenpolitik von 40 bis 50 Prozent Ausschüttungsquote reflektiert.

Die Hauptversammlung wählte zudem Stephan Sturm, Vorstandsvorsitzender der Heinz Hermann Thiele Familienstiftung, neu in den Aufsichtsrat. Mit Julia Thiele-Schürhoff und Herrn Sturm sind nun zwei der zwölf Aufsichtsratssitze bei Knorr-Bremse durch Vertreter der Familienstiftung besetzt. Herr Sturm tritt die Nachfolge von Dr. Theodor Weimer an, der sein Mandat auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat und der Familienstiftung niedergelegt hat und aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist.

Die diesjährige Hauptversammlung wurde erneut virtuell durchgeführt. Insgesamt waren 90,22 Prozent des Grundkapitals von Knorr-Bremse auf der Hauptversammlung vertreten.

Eine Aufzeichnung der Reden des Aufsichtsratsvorsitzenden und des Vorstands sowie die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stehen unter www.ir.knorr-bremse.com zur Verfügung.

