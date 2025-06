Leclanché SA / Schlagwort(e): Produkteinführung

Leclanché erhält Lloyds Register und Bureau Veritas Typenzulassung für Navius MRS-3 Marine Rack System



16.06.2025 / 07:00 CET/CEST





Leclanché erhält Lloyds Register und Bureau Veritas Typenzulassung für Navius MRS-3 Marine Rack System

Lloyd's Register (LR) und Bureau Veritas (BV) bestätigt, dass Navius MRS-3 die höchsten Sicherheits- und Leistungsstandards der Branche erfüllt

Die Typgenehmigungen unterstreicht die Mission von Leclanché, sichere, qualitativ hochwertige und umweltverträgliche Energiespeicherlösungen für den weltweiten maritimen Sektor zu liefern

Die Zulassung durch zwei der weltweit renommiertesten Klassifikationsgesellschaften bestätigt die Eignung des Systems für Anwendungen, die von der Handelsschifffahrt bis hin zu Luxusyachten reichen

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 16. Juni, 2025 - Leclanché SA, eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherung, gab heute bekannt, dass das Navius MRS-3 Schiffsregalsystem von Lloyd's Register und Bureau Veritas die Typgenehmigungszertifikate erhalten hat.

Die Zulassung bestätigt, dass das Lithium-Ionen-basierte Navius MRS-3-Batteriesystem die strengen LR und BV-Anforderungen an Design, Sicherheit und Leistung von Schiffsausrüstung erfüllt. Das modulare System bietet eine flexible Lösung mit hoher Energiedichte, die nahtlos in eine breite Palette von Schiffen integriert werden kann und Eigentümern und Betreibern hilft, ihre Flotten zu dekarbonisieren und gleichzeitig die immer strengeren Emissionsvorschriften zu erfüllen.

"Wir sind hocherfreut, die Typenzulassung von einer der führenden Klassifikationsgesellschaften, Lloyd's Register und Bureau Veritas, erhalten zu haben", sagteJean-Sébastien Weiss, Marine Certification Engineer bei Leclanché. "Diese Errungenschaft unterstreicht unseren Fokus auf die Bereitstellung zuverlässiger, sicherer und effizienter Energiespeicherlösungen für die Schifffahrt und unterstreicht die harte Arbeit und Zusammenarbeit unseres Teams und unserer Partner, um die anspruchsvollen Standards der globalen maritimen Industrie zu erfüllen".

Lloyd's Register und Bureau Veritas sind weltweit für die Festlegung und Aufrechterhaltung maritimer Standards anerkannt. Die unabhängige Validierung des Navius MRS-3 durch Lloyd's Register stärkt die Position von Leclanché als zuverlässiger Partner für Werften, Integratoren und Schiffseigner, die nach bewährten Energiespeicherlösungen suchen.

# # #



Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie „strategisch“, „vorgeschlagen“, „eingeführt“, „wird“, „geplant“, „erwartet“, „Verpflichtung“, „erwarten“, „prognostizieren“, „etabliert“, „vorbereiten“, „planen“, „schätzen“, „Ziele“, „würden“, „potenziell“ und „erwarten“ gekennzeichnet sein können, „Schätzung“, „Angebot“ oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

Medienkontakte:Schweiz / Europa:

Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch



Deutschland:

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: leclanche@sympra.de



Ansprechpartner für Investoren:

Hubert Angleys / Pierre Blanc

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com

Ende der Medienmitteilungen



2155082 16.06.2025 CET/CEST