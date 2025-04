EQS-News: PAL Next AG: Geschäftsjahr 2024 im Rahmen der Prognose – Vorsprung in der KI-Filmproduktion ausgebaut

EQS-News: PAL Next AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

PAL Next AG: Geschäftsjahr 2024 im Rahmen der Prognose – Vorsprung in der KI-Filmproduktion ausgebaut



Tochtergesellschaft Storybook Studios führend bei KI-Filmproduktion

Prognose 2025: Deutlicher Anstieg von Umsatz und Ergebnis



München, 30.April 2025. Die PAL Next AG (Xetra-Symbol: PAL; ISIN: DE000A12UPJ7) hat sich mit ihren Tochtergesellschaften im Geschäftsjahr 2024 umsatz- und ergebnisseitig planmäßig entwickelt. Zugleich baute die Entertainment-Gruppe ihren starken Fokus auf KI-gestützte Contententwicklung und -produktion aus.

Im Berichtszeitraum wurde der Antikriegsfilm DER TIGER (Arbeitstitel) für Amazon Prime Video fertiggestellt. Zudem konnten die Dreharbeiten für die Kinofilme DAS LEBEN DER WÜNSCHE (Matthias Schweighöfer) und NO HIT WONDER (Florian David Fitz) für Warner Bros. erfolgreich abgeschlossen werden. Beide Filme sollen 2025 in die deutschen Kinos kommen. Ebenfalls abgeschlossen wurden die Dreharbeiten zur 2. Staffel der Erfolgsserie ASBEST für die ARD Mediathek. Storybook Studios baute ihren Vorsprung in der KI-Filmproduktion mit der Produktion weiterer Folgen der Kinder-Animationsserie SPACE VETS sowie vier unterschiedlicher Staffeln des innovativen Erzählformats PREVIOUSLY ON aus. Dieses Format vermittelt vollständige Narrative durch KI-generierte Recap-Segmente von 30-60 Sekunden Länge, die speziell für Short-Form-Videoplattformen, wie TikTok, Instagram, und YouTube Shorts, konzipiert wurden.



Stephanie Schettler-Köhler, Vorstand der PAL Next AG: „Das abgelaufene Geschäftsjahr war für PAL Next ein ‚Fleißjahr‘. Wir haben mehrere Produktionen erfolgreich realisiert. Diese werden 2025 in die Kinos, Mediatheken und Streamingportale kommen und dann entsprechend umsatzwirksam. Gleichzeitig haben wir unsere Vorreiterrolle bei der Produktion von KI-generierten Inhalten weiter ausgebaut. Mit unserer Tochtergesellschaft Storybook Studios sehen wir hier erhebliches Potenzial. Nach einer Research- und Development-Phase werden wir für 2025 erste kommerziell verwertbare Projekte realisieren.“



Umsatz- und Ergebnissituation 2024 geprägt von umfangreicher Produktionstätigkeit

Für die PAL Next AG und ihre Tochtergesellschaften war das Geschäftsjahr 2024 ein Produktionsjahr, das nur unwesentlich von der Umsatzrealisierung fertiggestellter Produktionen geprägt wurde. Erwartungsgemäß gingen die Umsatzerlöse daher auf EUR 4,2 Mio. (2023: EUR 35,4 Mio.) zurück. Einschließlich der Zugänge für laufende Projekte sowie der Abgänge für abgeschlossene Projekte lag die Gesamtleistung der Gruppe unter Berücksichtigung sonstiger betrieblicher Erträge bei EUR 5,4 Mio. (2023: EUR 37,1 Mio.). Das EBIT der Gruppe verbesserte sich trotz geringerer Umsatzerlöse bei gleichzeitig niedrigeren Kosten auf EUR -3,3 Mio. (2023: EUR -3,6 Mio.). Dabei wirkte sich insbesondere die schlankere Personalstruktur infolge der im Vorjahr erfolgten Restrukturierung positiv aus. Prognostiziert waren EUR 3,0 Mio. bis EUR 4,5 Mio. beim Umsatz und EUR -4,0 Mio. bis EUR -2,5 Mio. für das EBIT.

Das Konzerneigenkapital reduzierte sich aufgrund des Konzernjahresfehlbetrags zum 31. Dezember 2024 auf EUR -0,8 Mio. (31. Dezember 2023: EUR 2,6 Mio.). Die Eigenkapitalquote sank zudem mit der produktionsbedingten Zunahme von Verbindlichkeiten auf -1,1 % (31. Dezember 2023: 6,2 %). Die Gesellschaft erwartet, im weiteren Jahresverlauf durch Wandlungen von Schuldverschreibungen aus der begebenen Unternehmenswandelanleihe, wieder ein positives Konzerneigenkapital für die PAL Next Gruppe ausweisen zu können.



Prognose 2025: Start von fertiggestellten Filmen und Serien bestimmt Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand für die PAL Next Gruppe auf Basis der aktuellen Projektplanung Umsatzerlöse von EUR 21 Mio. bis EUR 23 Mio. Die Gesamtleistung zuzüglich der sonstigen betrieblichen Erträge wird im Jahr 2025 bei mindestens EUR 24 Mio. liegen. Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen TEUR ‑300 und TEUR 200.



Webcast/Telefonkonferenz:

Stephanie Schettler-Köhler, Vorstand der PAL Next AG, wird heute, 30. April 2025, 14.00 Uhr MESZ, in einer Webcast-Präsentation die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024 erläutern. Die Präsentation wird in deutscher Sprache abgehalten.

Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig für die Teilnahme unter:

PAL Next Geschäftsbericht 2024 – Webcast/Telefonkonferenz.

Der Geschäftsbericht 2024 der PAL Next AG ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar unter www.pal-next.com.



Über die PAL Next AG:

PAL Next ist eine breit aufgestellte Entertainment-Gruppe mit Spezialisierung auf die Kreation und Produktion von Film- und Serieninhalten und einem starken Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI). Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Produktion prämierter Filme und Serien bei PANTALEON Films und dem Expertenteam von Storybook Studios, das KI-generierten Content erstellt, ist PAL Next erfolgversprechend positioniert für modernste, zeitgemäße Unterhaltung. Die PAL Next Gruppe kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Apple, Netflix, Degeto, Paramount und Warner Bros. Discovery und baut ihre Marktposition für etablierte und ertragreiche Film- und Serienproduktionen kontinuierlich aus. Die PAL NextAG ist in München und Berlin vertreten und notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem XETRA-Symbol PAL und der ISIN DE000A12UPJ7.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pal-next.com.



PAL Next Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 89 125 09 03 30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: crossalliance.de

