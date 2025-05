Deutsche Anleihen: Kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Montag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,02 Prozent auf 131,07 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank im Gegenzug auf 2,52 Prozent.

Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator hat sich im Mai etwas aufgehellt. "Rolle rückwärts nach der Rolle rückwärts", kommentierten Experten des Analyseinstitutes das Ergebnis der Umfrage unter Finanzinvestoren. "Einen Monat nach dem massiven Schock, der die Anleger durch die US-Zollpolitik erschütterte und die Sentix-Konjunkturdaten in den freien Fall schickte, lichtet sich der Pulverdampf." Die Anleger hätten die bislang besonnene Reaktion der EU-Kommission auf die US-Zollpolitik goutiert und ihre Konjunktureinschätzungen teils deutlich nach oben korrigiert.

Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten belasteten die deutschen Anleihen nicht. So hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor stärker als erwartet aufgehellt. "Konjunktursorgen in den USA werden damit einhergehend leicht gedämpft, obwohl das Pendant in der Industrie bereits gesunken war und unterhalb der wichtigen 50er Marke liegt" schreiben die Experten der Helaba. "Die Fed dürfte sich zunächst in ihrer abwartenden Haltung bezüglich weiterer Lockerungen der Geldpolitik bestätigt sehen und tendenziell werden die Zinssenkungserwartungen gedämpft."

Die US-Notenbank hatte zuletzt die Leitzinsen unverändert belassen. Trotz der heftigen Kritik von Trump dürfte die Fed auch an diesem Mittwoch die Leitzinsen nicht antasten./jsl/he