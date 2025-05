Pressestimme: 'Freie Presse' zu Grenzkontzrollen/Dobrindt

CHEMNITZ (dpa-AFX) - 'Freie Presse' zu Grenzkontzrollen/Dobrindt

Erste Schwierigkeiten zeichnen sich ab. Die Gewerkschaft der Polizei warnt, eine deutliche Erhöhung der Polizistenpräsenz an der Grenze sei dauerhaft nicht durchzuhalten. Und Polen ist skeptisch, was schärfere Grenzkontrolle angeht. Merz steckt in einem Dilemma: Er muss die eigenen Interessen vertreten, ist aber auf europäischen Zusammenhalt angewiesen. Alle diese war absehbar. Bei der Lösung muss man Merz und Dobrindt Glück wünschen. Scheitern sie, wird der Vertrauensverlust riesig sein - zum Schaden aller demokratischen Parteien./yyzz/DP/zb