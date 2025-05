TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Mai 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 6. Mai 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q1-Zahlen (9.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen (14.00 h Call) 07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Norma Group, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Covestro, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Kontron, Q1-Zahlen 07:00 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Geberit, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Axa, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Redcare Pharmacy, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen 07:00 NLD: PostNL, Q1-Zahlen 07:00 NOR: Telenor, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen 07:40 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q1-Zahlen (detailliert) (9.30 h PK, 11.00 h Analystenkonferenz) 08:00 DNK: Vestas, Q1-Zahlen 09:00 DEU: KSB, Q1-Zahlen 09:30 CHE: Alcon, Hauptversammlung 10:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung 10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung 10:30 CHE: DSM-Firmenich, Hauptversammlung 12:30 LUX: ArcelorMittal, Hauptversammlung 12:45 ITA: Ferrari, Q1-Zahlen 13:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen 13:00 USA: Marriott International, Q1-Zahlen 15:00 FRA: Air Liquide, Hauptversammlung 16:00 USA: General Electric, Hauptversammlung 16:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen 18:00 USA: Intel, Hauptversammlung 22:05 USA: AMD, Q1-Zahlen 22:30 USA: Coty, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Amadeus Fire, Q1-Zahlen ITA: Ferrari, Q1-Zahlen USA: Electronic Arts, Inc, Q1-Zahlen USA: The Mosaic, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 4/25 07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 4/25 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 2/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 3/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig) 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 4/25 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 4/25 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 4/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 4/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Diesnte 4/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 3/25 14:30 USA: Handelsbilanz 3/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Intersolar, München DEU: Creditreform-Studie: Unternehmensinsolvenzen in Europa 2024 10:30 DEU: Pressegespräch Commerzbank zur Vorstellung der Studie: «Unternehmerperspektiven 2025» 11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Industrieverband Agrar, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Jahrespressekonferenz von Fairtrade Deutschland, Köln 16:00 DEU: Eröffnung Deutscher Schifffahrtstag, Hamburg DEU: Creditreform-Studie: Unternehmensinsolvenzen in Europa 2024, Neuss HINWEIS JPN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

