EQS-News: Kulmbacher Brauerei AG: Aufsichtsrat

Aufsichtsrat

Die Amtszeit von Frau Martina Weber und Herrn Thomas Gillich als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 21. Mai 2025. Frau Martina Weber und Herr Thomas Gillich wurden von den Arbeitnehmern am 6. Mai 2025 für den Zeitraum von der Beendigung der Hauptversammlung am 21. Mai 2025 bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 beschließt, also bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2028, als Aufsichtsratsmitglieder wiedergewählt.

Mitteilende Person:

Dr. Jörg Lehmann, Vorstandssprecher

