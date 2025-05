EQS-News: NZWL: vorläufige Zahlen 2024 belegen hohe Widerstandsfähigkeit in anhaltend schwierigem Umfeld; Rating erneut mit „B“ und „stabilem Ausblick“ bestätigt; 1. Quartal 2025 mit deutlich positiven Impulsen

EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

NZWL: vorläufige Zahlen 2024 belegen hohe Widerstandsfähigkeit in anhaltend schwierigem Umfeld; Rating erneut mit „B“ und „stabilem Ausblick“ bestätigt; 1. Quartal 2025 mit deutlich positiven Impulsen



Leipzig, 6. Mai 2025 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, verzeichnet ein insgesamt solides Geschäftsjahr 2024. Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Konzernzahlen belief sich der Umsatz auf 174,5 Mio. Euro (2023: 174,0 Mio. Euro), während das EBITDA (2023: 20,7 Mio. Euro) und der Jahresüberschuss (2023: 2,0 Mio. Euro) leicht unter dem Vorjahresniveau lagen. Dass damit die prognostizierten leichten Steigerungen nicht erreicht wurden, ist insbesondere auf ein schwächeres 4. Quartal 2024 aufgrund des Abruf-Rückgangs bei den Pkw-Kunden zurückzuführen. Dennoch bewertet NZWL das Geschäftsjahr 2024 positiv, da sich der Konzern in einem anhaltend schwierigen Umfeld erfolgreich behauptet und erneut als sehr widerstandsfähig erwiesen hat.

Die hohe Resilienz von NZWL wird auch durch das neue Unternehmensrating der Creditreform belegt, das mit „B“ und einem weiterhin „stabilen Ausblick“ bestätigt wurde. Maßgeblich für die Bestätigung des Ratings ist das stabile Ergebnis der Finanzkennzahlenanalyse der Creditreform in 2023 und, auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen, auch in 2024. Neben den vorläufigen, ungeprüften Konzernzahlen 2024 und dem bestätigten Unternehmensrating stimmt auch die Entwicklung im 1. Quartal 2025 die NZWL zuversichtlich. So wurde in den Monaten Januar bis März eine deutliche Erholung gegenüber dem etwas enttäuschenden 4. Quartal 2024 verzeichnet.

Trotz der nach wie vor volatilen Abrufe in einzelnen Segmenten durch die Automobilkonzerne ist die NZWL stolz darauf, in den Zukunftssegmenten zu wachsen. Im Bereich „Truck“ konnte ein signifikantes Wachstum von knapp 15 % im Jahr 2024 erzielt werden. Dieses Wachstum in diesem Segment wird sich im Jahr 2025 voraussichtlich noch verstärken, wie das erste Quartal 2025 mit einer Steigerung von 31 % bereits belegt. Auch im Bereich der neuesten Produktserie, der Wellen für Hybrid- und E-Antriebe, konnte die NZWL im Jahr 2024 ein Wachstum von über 10 % erreichen. Für 2025 wird ein weiteres Plus von ebenfalls mindestens 10 % erwartet.

Wie im Vorjahr hat die NZWL zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität im November 2024 eine neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383RA4) emittiert, welche bis zum Valutatag am 7. November 2024 mit insgesamt 7,501 Mio. Euro (Vorjahr: 7,6 Mio. Euro) platziert wurde.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, erklärt: „Wir sind stolz darauf, uns in weiterhin rauen Fahrwassern behaupten zu können – und das dank unserer Mitarbeiter und Anleger. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern finden wir stets Lösungen und setzen die Transformation erfolgreich um. Die Herausforderungen, die uns die vergangenen Jahre stellten, haben uns besonders motiviert, weiterhin innovative Wege zu gehen und unsere Partnerschaften zu stärken.“



