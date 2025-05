Xlife Sciences AG kündigt strategische Zusammenarbeit zwischen Portfoliounternehmen Firstgene Life Sciences und Hovione im Bereich der Gentherapie an

Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Kooperation/Partnerschaft

Zürich, 6. Mai 2025: Die Xlife Sciences AG («Xlife Sciences»; SIX:XLS) gibt eine strategische Zusammenarbeit zwischen ihrem Portfoliounternehmen Firstgene Life Sciences GmbH («Firstgene») und Hovione S.A. («Hovione»), einem weltweit tätigen Spezialisten für pharmazeutische Entwicklung und Produktion, bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung eines neuartigen Gentherapie-Ansatzes zur Behandlung des hepatozellulären Karzinoms («hepatocelullar carcinoma» HCC), der häufigsten Form von Leberkrebs.

Durch diese Partnerschaft haben Firstgene und Hovione eine exklusive Lizenzvereinbarung geschlossen, um Hoviones Gentherapie-Plattform für die Entwicklung einer gewebespezifischen Therapie zur Behandlung von HCC zu nutzen - der dritthäufigsten krebsbedingten Todesursache weltweit. Mit jährlich etwa 900.000 neu diagnostizierten Fällen und einer Fünf-Jahres-Überlebensrate von nur 21% stellt HCC einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf dar. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, dieser Herausforderung mit einer neuartigen therapeutischen Strategie zu begegnen.



Hoviones firmeneigene Gentherapieplattform ermöglicht die hochspezifische Übertragung von genetischem Material in Zielgewebe und adressiert damit zentrale Herausforderungen konventioneller Gentherapien, wie unerwünschte Nebenwirkungen. Dieser innovative Ansatz eröffnet neue Behandlungsmöglichkeiten für Indikationen, für die es bislang keine wirksamen Therapielösungen gab.



Die Partnerschaft vereint Hoviones fortschrittliche Expertise in der molekularen Entwicklung und Produktion - einschließlich der Bereitstellung maßgeschneiderter virusähnlicher Partikel (VLPs) - mit der Erfahrung von Xlife Sciences im Bereich Kommerzialisierung und Business Development.



Gleichzeitig markiert diese Zusammenarbeit den Eintritt der Xlife Sciences AG in den Gentherapiemarkt - ein strategischer Schritt, der das Portfolio um vielversprechende therapeutische Bereiche erweitert und Synergien mit bestehenden Portfoliounternehmen schafft. Er unterstreicht die Relevanz und Skalierbarkeit des Geschäftsmodells der Xlife Sciences AG und zeigt deren Fähigkeit, innovative Life-Sciences-Projekte gemeinsam mit etablierten Industriepartnern zu initiieren und voranzutreiben. Das Projekt stellt einen weiteren Meilenstein in der Validierung des Innovationsansatzes von Xlife Sciences dar.



Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, kommentierte: «Diese Zusammenarbeit ist eine starke Bestätigung unseres Ansatzes bei Xlife Sciences. Die Partnerschaft mit Hovione unterstreicht die Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells und bestätigt den strategischen und finanziellen Wert, den wir an der Schnittstelle von Innovation und industrieller Anwendung schaffen. Mit dem Eintritt in den Bereich der Gentherapie erweitern wir nicht nur unseren technologischen Fußabdruck, sondern demonstrieren auch unsere Fähigkeit, hochspezialisierte Partner zu gewinnen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Dieses Projekt spiegelt unser Engagement wider, bahnbrechende Innovationen frühzeitig zu erkennen und sie zu wirkungsvollen therapeutischen Lösungen weiterzuentwickeln, die dringende medizinische Bedürfnisse adressieren.»



Dr. Jean-Luc Herbeaux, CEO von Hovione, erklärte: «Unsere Partnerschaft mit Firstgene stellt einen rechtzeitigen und bedeutenden Fortschritt in unserer Mission dar, die Reichweite unserer virusähnlichen Partikelplattform über seltene Krankheiten hinaus auf die Onkologie auszudehnen. Indem wir unsere Expertise in der Partikelentwicklung und Genabgabe mit dem tiefgehenden klinischen Verständnis und der Fokussierung von Firstgene auf das hepatozelluläre Karzinom vereinen, arbeiten wir daran, die Entwicklung präziser Therapien für eine der dringendsten und komplexesten Krebsherausforderungen der Welt zu beschleunigen.»



Dr. Frank Plöger, CSO der Xlife Sciences AG, ergänzte: «Unsere Vision ist es, Patientinnen und Patienten sichere und hochwirksame Therapien zur Verfügung zu stellen. Mit der exklusiven Lizenz für eine gewebespezifische Gentherapie-Technologie streben wir neue Maßstäbe für Wirkstoffverabreichung und dauerhafte personalisierte Medizin der Zukunft an. Praktisch alle führenden Pharmaunternehmen investieren intensiv in diese revolutionäre Technologie. Nun erweitert auch Hovione sein Engagement in diesem Sektor und bringt einen innovativen Ansatz ein, der das Potenzial hat, die Behandlungsmöglichkeiten für Patienten erheblich zu verbessern. Der entscheidende Vorteil von Hoviones neuartiger Gentherapieplattform liegt im gewebeselektiven Gentransfer. Diese Präzision hat das Potential, unerwünschte Nebenwirkungen zu minimieren und die Sicherheit der Therapie signifikant zu erhöhen - ein entscheidender Faktor für klinischen Erfolg und Patientenakzeptanz.»

Über Xlife Sciences AG (SIX:XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter https://www.xlifesciences.ch

Über Hovione S.A.



Hovione ist ein internationales CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) mit über 60 Jahren Erfahrung in der pharmazeutischen Entwicklung und Herstellung. Das Unternehmen bietet integrierte Dienstleistungen vom Wirkstoff bis zum fertigen Arzneimittel an - einschließlich Partikeltechnologie und der Herstellung hochwirksamer Substanzen. Mit Standorten in Europa, den USA und Asien ist Hovione bekannt für seinen Fokus auf Innovation, Qualität und zuverlässige Lieferung. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hovione.com/

Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

