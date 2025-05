EQS-News: DATRON gibt die testierten Geschäftszahlen 2024 sowie die Zahlen des ersten Quartals 2025 bekannt

EQS-News: DATRON AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Quartalsergebnis

DATRON gibt die testierten Geschäftszahlen 2024 sowie die Zahlen des ersten Quartals 2025 bekannt



08.05.2025 / 07:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DATRON gibt die testierten Geschäftszahlen 2024 sowie die Zahlen des ersten Quartals 2025 bekannt



Konzern-Geschäftszahlen 2024:

Umsatz TEUR 60.587 (Vorjahreswert TEUR 63.816)

EBIT TEUR 3.447 (Vorjahreswert TEUR 6.033)

Ergebnis je Aktie EUR 0,60 (Vorjahreswert EUR 1,14 je Aktie)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividendenzahlung i.H.v. EUR 0,12 je Aktie vor



Konzern-Ergebnisse 1. Quartal 2025:

Umsatz TEUR 14.257 (Vorjahreswert TEUR 15.489)

Auftragseingang TEUR 16.543 (Vorjahreswert TEUR 12.294)

Operativer EBIT TEUR 768 (Vorjahreswert TEUR 1.174)

Operatives Ergebnis je Aktie EUR 0,06 (Vorjahreswert EUR 0,22)



Mühltal, 8. Mai 2025 ‐ Die DATRON AG (WKN A0V9LA), Anbieter von innovativen CNC Fräsmaschinen, Dosiermaschinen und Fräswerkzeugen mit Sitz in Mühltal bei Darmstadt, gibt die testierten DATRON Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2024 bekannt. Die bereits im Februar 2024 veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen wurden durch den für das Geschäftsjahr 2024 gewählten, für DATRON tätigen Wirtschaftsprüfer vollständig bestätigt. Mit einem Umsatz von rund EUR 60,6 Mio., einem EBIT von TEUR 3.447 sowie einem Ergebnis von EUR 0,60 je Aktie konnte der DATRON Konzern das Geschäftsjahr 2024 profitabel abschließen.

Der Jahresabschluss des DATRON Konzerns sowie der DATRON AG ist ab heute auf der Internetseite der Gesellschaft www.datron.de im Bereich Investor Relations abrufbar. Vorstand und Aufsichtsrat der DATRON AG werden auf der virtuellen Hauptversammlung im Juni 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von EUR 0,12 je Aktie vorschlagen.

Der Start in das Geschäftsjahr 2025 verlief für den DATRON Konzern plangemäß. DATRON generierte einen Umsatz in Höhe von TEUR 14.257 (Vorjahreswert TEUR 15.489), einen Auftragseingang in Höhe von TEUR 16.543 (Vorjahreswert TEUR 12.294) und einen operativen EBIT in Höhe von TEUR 768 (Vorjahreswert TEUR 1.174). Das operative Ergebnis je DATRON Aktie betrug EUR 0,06 (Vorjahreswert EUR 0,22).

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert und sieht für den DATRON Konzern im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz und einen Auftragseingang in einer Spanne von rund EUR 59 Mio. bis EUR 66 Mio. vor. Die geplante operative EBIT-Marge liegt in einer Spanne von 5,0 % bis 8,0 %. Das geplante operative Ergebnis je DATRON Aktie beträgt zwischen EUR 0,35 und EUR 0,75.

Durch einmalige außerordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem geplanten Umzug an den neuen Hauptstandort in Ober-Ramstadt wird sich das operative Ergebnis 2025 um rund EUR 2 Mio. verringern. Hierzu zählen insbesondere temporäre Doppelaufwände für Mieten bei gleichzeitiger Abschreibung auf die neue Immobilie, Umzugskosten sowie sonstige mit dem Umzug zusammenhängende Aufwände.

Der DATRON Konzern erwartet im 2. Quartal 2025 einen Umsatz als auch Auftragseingang in einer Spanne von ca. EUR 14,0 Mio. bis EUR 16,5 Mio. und einen operativen EBIT von ca. EUR 0,3 Mio. bis EUR 1,3 Mio. zu erwirtschaften. Dies entspricht für das 2. Quartal einem operativen Ergebnis je Aktie von EUR 0,03 bis EUR 0,19.

Über DATRON:

Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative Fräsmaschinen, insbesondere für die Hochleistungsbearbeitung von Aluminium und Verbundmaterialien, hochwertige Fräswerkzeuge sowie Dosiermaschinen für industrielle Dicht‐ und Klebanwendungen. Durch neueste Technologien, abgesichert durch zahlreiche Patente und die Einbindung in ein umfangreiches Customer Care-Dienstleistungspaket, bietet DATRON einzigartige Lösungen Made in Germany für Kunden in aller Welt an.

DATRON Fräs- und Dosierlösungen zeichnen sich durch ihre hohe Energieeffizienz, Qualität und Wirtschaftlichkeit aus und werden in allen Branchen, vorwiegend in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff‐, Medizin- und Automobilindustrie, sowie in der Luftfahrt eingesetzt. Mehr als 3.000 Maschinenkunden weltweit arbeiten erfolgreich mit über 6.000 DATRON Maschinensystemen.

DATRON bewegt sich auf einem nachhaltigen, profitablen Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2024 wurde weltweit ein Umsatz von rund EUR 60,6 Mio. und ein EBIT von TEUR 3.447 erzielt. Derzeit beschäftigt der DATRON Konzern rund 320 Mitarbeiter.

DATRON wurde in den vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet: Das Unternehmen trägt unter anderem das Siegel als TOP JOB 2020 Arbeitgeber wie auch diverse Red Dot Design Awards für das Maschinendesign (zuletzt DATRON MXCube und DATRON evo 600) und einen Red Dot Communication Award für die (r)evolutionäre Steuerungssoftware DATRON next.

Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de.



Kontakt:

DATRON AG

IR@datron.de

In den Gänsäckern 5

64367 Mühltal

08.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2132688 08.05.2025 CET/CEST