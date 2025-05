EQS-News: Erfolgreiche erste ordentliche Hauptversammlung der Steyr Motors AG

EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Erfolgreiche erste ordentliche Hauptversammlung der Steyr Motors AG



08.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Erfolgreiche erste ordentliche Hauptversammlung der Steyr Motors AG

Dividende von EUR 0,55 je Aktie beschlossen

Vorstand und Aufsichtsrat mit hoher Mehrheit entlastet

Volle Zustimmung zu allen Punkten der Tagesordnung

Steyr, Österreich, 8. Mai 2025 – Die Steyr Motors AG(ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, hat gestern ihre erste ordentliche Hauptversammlung nach erfolgreichem Börsenlisting in Steyr, Österreich, durchgeführt.

Die Aktionärsversammlung hat dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt und die Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,55 je Aktie aus dem zum 31. Dezember 2024 ausgewiesenen Bilanzgewinn beschlossen. Damit werden insgesamt EUR 2.860.000,00 vom Bilanzgewinn der Steyr Motors AG in Höhe von EUR 7.814.039,88 ausgeschüttet. Der vom Bilanzgewinn verbleibende Restbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Hauptversammlung sprach dem Vorstand Julian Cassutti sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Steyr Motors AG für das (Teil)-Geschäftsjahr 2024 das Vertrauen aus und stimmte allen Punkten der Tagesordnung mit großer Mehrheit zu. In seiner Rede betonte CEO Julian Cassutti insbesondere die erfolgreiche Neupositionierung und die sichtbaren Erfolge der eingeleiteten internationalen Expansion. Zahlreiche Großaufträge von militärischen und zivilen Kunden weltweit unterstreichen diesen Kurs und sichern Steyr Motors mit einem Auftragsvolumen von rund EUR 200 Mio. über mehrere Jahre hinweg eine solide Auslastung.

„Das neue Sicherheitsbedürfnis und der teils immense Nachholbedarf bei der Verteidigungsbereitschaft bescheren uns einen Sonderzyklus über vermutlich zehn Jahre und länger. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir dank voller Auftragsbücher und der Aussicht auf weitere großvolumige Orders durch die neuen Verteidigungsbudgets vor einer wachstumsstarken und nachhaltig profitablen Phase unserer Unternehmensentwicklung stehen. Wir können mit voller Zuversicht in die Zukunft blicken“, sagte Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG.

Die Stimmpräsenz lag bei 55,18 %. Weitere Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung sowie die detaillierten Abstimmungsergebnisse stehen unter www.steyr-motors.com im Bereich Investor Relations zur Verfügung.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Im Gesamtjahr 2024 erzielte Steyr Motors eine (Adjusted) EBIT-Marge von 24 %. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % im Jahresvergleich, eine EBIT-Marge von deutlich über 20 % sowie eine Produktionsmenge von mindestens 1.250 Einheiten an.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com

Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Phone: +33 06 26 59 49 05

E-mail: matthieu.meunier@clai2.com

Pressekontakt in UK

14:46 Consulting

Tom Sutton

Phone: +44 7796 474940

E-mail: tsutton@1446.co.uk

