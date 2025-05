EQS-News: JOST Hauptversammlung 2025 beschließt eine Dividende in Höhe von 1,50 EUR je Aktie

EQS-News: JOST Werke SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

JOST Hauptversammlung 2025 beschließt eine Dividende in Höhe von 1,50 EUR je Aktie



08.05.2025 / 14:00 CET/CEST

JOST Hauptversammlung 2025 beschließt eine Dividende in Höhe von 1,50 EUR je Aktie

Neu-Isenburg, 8. Mai 2025. Die Aktionäre der JOST Werke SE („JOST”), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für die On- und Off-Highway Nutzfahrzeugindustrie, stimmten heute im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft sämtlichen vorgelegten Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit zu.

Insgesamt waren 74 % des Grundkapitals der Gesellschaft bei der Hauptversammlung vertreten. Für das Geschäftsjahr 2024 wurde die Zahlung einer Dividende von 1,50 EUR je Aktie beschlossen (2023: 1,50 EUR).

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaften haben auch den Vorstand und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024 mit großer Mehrheit entlastet.

Joachim Dürr, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke SE, sagt: „Wir danken den Aktionärinnen und Aktionären für den hohen Zuspruch und das entgegengebrachte Vertrauen. Zusammen mit meinen Vorstandskollegen werden wir die Wachstumsstrategie von JOST fortsetzen und erfolgreich implementieren.“

Darüber hinaus hat die Hauptversammlung ebenfalls mit großer Mehrheit das neue Vergütungssystem des Vorstands gebilligt und das Vergütungssystem des Aufsichtsrats bestätigt. Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wurde als Jahres- und Konzernabschlussprüfer und die Spall & Kölsch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kronberg, zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2025 gewählt.

Das bisherige Aufsichtsratsmitglied Herr Rolf Lutz hat aus eigenem Wunsch sein Aufsichtsratsmandat mit Ablauf der Hauptversammlung niedergelegt. Die Aktionärinnen und Aktionäre haben dem Vorschlag des Aufsichtsrates zugestimmt und Herrn Helmut Ernst neu in das Kontrollgremium der JOST Werke SE gewählt.

Dr. Stefan Sommer, Aufsichtsratsvorsitzender der JOST Werke SE, sagt: „Wir danken Herrn Rolf Lutz für die sehr gute Zusammenarbeit über die letzten Jahre. Er hat JOST seit dem Börsengang als Aufsichtsratsmitglied erfolgreich beratend und unterstützt. Mit Herrn Ernst konnten wir ein neues Mitglied gewinnen, der mit seiner Expertise und Branchenkenntnisse die Wachstumsstrategie von JOST und den zukünftigen Erfolg des Konzerns weitervorantreiben wird.“

Die Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2024 der JOST Werke SE finden sich auf der Webseite der JOST Werke SE unter http://ir.jost-world.com/hv.



Kontakt: JOST Werke SE

Romy Acosta

Head of Investor Relations

T: +49 6102 295-379

romy.acosta@jost-world.com

Über JOST: JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie. Unter der Dachmarke JOST ist das umfangreiche Produktportfolio in Systeme für On-Highway- (Transportindustrie) und Off-Highway-Anwendungen (Landwirtschaft und Bauindustrie) gegliedert. Die international marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken JOST, Hyva, ROCKINGER, TRIDEC and Quicke sowie durch die langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten, Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell untermauert. Das Unternehmen ist der weltweit führende Hersteller für Sattelkupplungen, Stützwinden, landwirtschaftliche Frontlader und Frontkippzylindern. Seit der Übernahmen von Hyva im Jahr 2025 beschäftigt JOST über 7.500 Mitarbeitende weltweit und hat Vertriebs- und Produktionsstätten in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen über JOST finden Sie hier: www.jost-world.com

