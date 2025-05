Pressestimme: 'Handelsblatt' zu deutsche Automarken/Absatzmarkt China

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu deutsche Automarken/Absatzmarkt China:

"In Fernost sind voll vernetzte Computer auf Rädern zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis gefragt. Da haben die Deutschen nichts zu bieten. Schlimmer noch: Auch Luxuslimousinen mit Verbrennungsmotor wie die Mercedes S-Klasse, der BMW 7er oder der Audi A8 finden in China immer weniger Käufer. Geht es so weiter, verlieren nicht nur die Konzerne, sondern verliert auch die Autonation Deutschland ihre bisherige Lebensversicherung."/DP/jha